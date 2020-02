Lucian Bode, despre lipsa autostrazilor din Moldova: Avem 4 proiecte care merg inainte. Iata in ce stadiu e fiecare

Bode: Consilierul onorific Catalin Urtoi s-a stricat. A intrat in politica

Ziare.

com

Deputatul iesean Marius Bodea i-a cerut lui Lucian Bode, in timpul audierilor pentru numirea in functia de ministru al Transporturilor, sa spuna in ce stadiu se afla proiectele autostrazilor din Moldova.Bode a prezentat, pe loturi si tronsoane, situatia la zi a fiecarui lot din A7, A8, A13 si Autostrada Nordului."In ceea ce priveste Autostrada Unirii... Pe tronsonul Targu Mures-Targu Neamt. Revizuirea studiului de fezabilitate (SF) trebuie sa se termine pana in septembrie 2020. Avem 15,9 milioane de lei asigurati in buget pentru plata. Dupa predarea SF, in septembrie 2020, vom avem 4 luni sa obtinem avize si acorduri.Pe tronsonul Iasi-Ungheni, avem revizuirea de SF. Procedura de selectare a proiectantului e in curs. Avem 9,4 milioane de lei in buget din fonduri europene, din Titlu 58 (unde intra deconturile din proiecte europene realizate).Pe tronsonul Targu Neamt-Iasi: Am luat decizia corecta in Guvern de a crea cadrul anularii acelui PPP si de a scoate la licitatie actualizarea SF. Apoi, depunem aplicatie la Comisia Europeana pentru finantare din fonduri europene. In 14 luni urmeaza sa avem revizuirea de SF. De la acel moment, in alte 4 luni va trebui sa obtinem acordurile si avizele necesare.In 2021, vom avea SF finalizate pe toate cele trei tronsoane si vom putea gasi solutii de finantare", a prezentat Bode.In ceea ce priveste Autostrada A7, Bode a sustinut ca se lucreaza la documenatie."Pe A7 Ploiesti-Bacau-Focsani-Pascani-Suceava-Siret va pot spune urmatoarele.Sunt in lucru SF si PT (proiecte tehnice) pentru sectoare de drum. Sunt asigurate fonduri din bugetul anului 2020. Iar pentru ultimele doua sectoare, Pascani-Suceava si Suceava-Siret, in momentul de fata avem in evaluare realizarea documentatiei si consider eu ca acest obiectiv A7 este realizabil din fonduri europene", a spus Bode.Cat despre A13 - proiect sustinut de fostul minstru al Transporturilor, Lucian Sova (PSD), Bode s-a aratat de asemenea optimist."Pentru A13, Brasov - Bacau, am primit ca vom adjudeca SF si PT pana la finele lui februarie 2020. Avem raport de atribuire. Si sper ca pana la final de luna sa avem castigator.Iar pentru Autostrada Nordului, Baia Mare-Dej-Bistrita-Suceava, evaluam ofertele. Avem 18 luni pentru realizarea unui SF. Si, dupa aceea, vom putea discuta despre scoaterea la licitatie pentru proiectare si executie", a mai spus Bode.Reamintim ca, pana la acest moment, in Moldova nu exista niciun metru de autotrada. Iar toate proiectele prezentate de Lucian Bode abia prind contur pe hartie.Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, i-a cerut lui Lucian Bode sa explice daca isi asuma o serie de declaratii ale consilierului sau onorific Catalin Urtoi. Iar daca nu si le asuma si nu vrea sa explice de ce, sa il demita pe Urtoi.Catalin Urtoi ar fi declarat ca o analiza BEI - PASSA multicriteriala (care, din intelegerea noastra prioritizeaza Autostrada A13, prin Bacau - judetul din care provine Lucina Sova - si nu A8, care ajunge la Iasi) ar fi avut "rezultat impus de PSD". Iar Jaspers, un organism din sistemul de evaluare al proiectelor depuse de Romania pentru a obtine fonduri europene, nu va tine cont de analiza BEI-PASSA, ar mai fi spus Urtoi, potrivit lui Lucian Sova.Lucian Bode a spus ca a auzit si el despre aceste declaratii si a ajuns la concluzia ca al sau consilier onorific "s-a stricat"."Cand am luat decizia de a-l numi consilier personal pe domnul Urtoi, am fost manat de cele mai bune intentii, pentru a aduce vocea societatii civile la masa deciziilor, a Ministerului.Am avut o colaborare institutional corecta cu aceste asociatii.Va marturisesc ca nu am vazut nicio declaratie de acest gen pana duminica. De duminica, domnul Urtoi s-a stricat. A intrat in politica. Si-a anuntat candidatura la primaria Iasuiului. Si, din punctul meu de vedere, nu mai e reprezentantul societatii civile" a spus Lucian Bode.