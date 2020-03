Lucian Bode: Programul de guvernare cu care ne vom prezenta in comisii a suferit cateva modificari la componenta transporturi

Ziare.

com

"Programul de guvernare cu care ne vom prezenta, probabil saptamana viitoare, in comisiile de specialitate din Parlament, a suferit cateva modificari la componenta transporturi, infrastructura si comunicatii, pentru ca, de la ultima audiere in Parlament, lucrurile au evoluat pe doua componente.si lucrurile intra intr-o alta etapa a eficientizarii, a restructurarii companiei, pe de alta parte,, unde trebuie sa ne conformam cu acel ajutor de stat dat ilegal in 2013, de catre Guvernul Ponta.De asemenea, am preluat de la Comisia Nationala pentru Prognoza toate acele proiecte pe care fosta guvernare incerca sa le faca intr-un parteneriat public-privat greu de imaginat in orice parte a globului, am anulat printr-o ordonanta de urgenta acel demers si le-am preluat la Ministerul Transporturilor si le vom implementa", a declarat Lucian Bode.Ministrul a precizat ca isi doreste ca acest program pe componenta de transport, infrastructura si comunicatii sa fie implementat si ca prin programul de guvernare au fost asumate lucruri pot fi realizate pana la alegeri."Imi doresc sa implementam acest program pentru ca, in cele trei luni si jumatate-patru luni de cand suntem la Palatul Victoria, pe componenta de transport, infrastructura si comunicatii, din cele 64 de masuri, 54 au fost realizate total sau partial.Asadar, s-a schimbat modalitatea in care abordam toate angajamentele noastre,, acolo unde s-a reusit le-am finalizat si le-am dat in trafic - autostrada Lugoj-Deva, lotul III - sau, unde erau blocaje in implementarea marilor proiecte de infrastructura de transport, le-am deblocat si merg inainte. Ne-a asumat prin programul de guvernare numai lucruri care suntem convinsi ca le putem realiza pana la alegeri", a afirmat Bode.In privinta viitoarelor audieri ale ministrilor desemnati din comisiile de specialitate ale Parlamentului, Lucian Bode a precizat ca acestia nu au de ce sa aiba emotii."Suntem pregatiti de orice fel de audiere, ati vazut ca stam cat este nevoie, 2-3 ore, pentru ca suntem corecti cu romanii, le spunem ce am gasit si mai ales cum vrem sa facem sau ce vrem sa facem. Nu i-am mintit si, daca suntem cinstiti cu cei care ne urmaresc activitatea, nu avem de ce sa ne facem emotii la intrebarile unor politruci, ma refec la cei de la PSD, care adreseaza intrebari doar de dragul de a se afla in treaba si de a-i vedea familia la televizor cum pun intrebari. Nu ne este frica de nicio audiere, avem o echipa guvernamentala foarte bine pregatita", a mai sustinut Lucian Bode.Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a participat, sambata seara, la lansarea candidatului PNL la Primaria municipiului Reghin, Gabriel Toncean, presedintele Federatiei Romane de Culturism si Fitness (FRCF).