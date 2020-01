Ministrul Bode: Cei care lucreaza la metroul din Drumul Taberei au promis ca in iunie va fi gata

Ziare.

com

"Magistrala M5 din Drumul Taberei, am fost acolo cu domnul prim-ministru si am primit toate asigurarile din partea celor care lucreaza la structura si care in aprilie trebuie sa finalizeze lucrarile, din partea celor care au contractat partea de semnalizari si s-au angajat ca in sase saptamani finalizeaza partea de semnalizare, din partea celor care lucreaza la finisaje, toti cei care sunt implicati in realizare obiectivului, in frunte cu noul manager general (Mariana Miclaus n.r), prima femeie director general la metrou,. (...) Noi o sa stam acolo sa-i sprijinim", a explicat Bode la Digi 24.El a reamintit ca la finele anului Guvernul a platit 180 milioane lei datoria catre firma ce asigura mentenanta si catre antreprenor, iar metroul a putut circula si de la 1 ianuarie 2020."La sfarsitul anului multa lume s-a agitat ca la 1 ianuarie nu va circula metroul in Bucuresti, pentru ca aveam o datorie veche de platit catre o companie care asigura mentenanta acolo. Nu era platita. Am platit-o noi in 30 decembrie. De asemenea, aveam o revendicare, un claim, catre antreprenor, care de asemenea nu era platit si care ne putea bloca conturile.In luna decembrie, la sfarsit, Guvernul Romaniei a facut un efort extraordinar si a platit aproape 180 milioane lei datoria catre furnizorul de mentenanta, respectiv catre antreprenor si iata ca metroul a circulat de la 1 ianuarie", a spus ministrul Transporturilor.In ceea ce priveste metroul spre Otopeni, Magistrala M6, Bode a subliniat ca pana la statia Tokio (Baneasa) acesta este finantat din fonduri europene si de la Baneasa la Otopeni dintr-un grant japonez si ca au fost alocati si anul acesta bani in buget pentru exproprieri."Suntem in procedura. Am alocat buget si in acest an pentru partea de exproprieri. Eu cred si in acest obiectiv, cred in transportul cu metroul. Noi trebuie sa ne mutam transportul in subteran daca vrem sa mai putem respira la suprafata", a punctat seful de la Transporturi.Magistrala 5 de metrou, Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomitei, va avea aproape 7 kilometri lungime si este compusa din 10 statii de metrou si un depou (Raul Doamnei, Constantin Brancusi, Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara, Eroilor 2).Valoarea totala a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou.Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.