Ministrul Transporturilor anunta apusul firmeler de casa ale "baronului" de Neamt. Ce nereguli sunt

Ministrul a explicat astfel ca situatia de la Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, unde au fost identificate o serie de deficiente grave in desfasurarea si atribuirea contractului de achizitie publica in cazul DN 15, nu este una singulara la nivel national, iarDN15 este un drum national care leaga orasele Turda si Bacau si are o lungime de circa 320 km.Ministrul a expus o parte din concluziile desprinse dupa misiunile de audit si control dispuse de catre conducerea ministerului.La nivelul unitatilor aflate in subordinea sau sub autoritatea ministerului au fost identificate o serie de deficiente care vor fi comunicate organelor abilitate ale statului, pentru luarea masurilor care se impun. Modul in care au fost cheltuite fondurile publice si respectarea dispozitiilor legale referitoare la procedurile de achizitii publice au fost printre temele controalelor realizate."In cazul Directiei Regionale Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, din cadrul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), au fost efectuate verificari cu privire la derularea achizitiilor publice in anul 2019. Aici Corpul de Control al Ministerului a identificat o serie de deficiente grave in desfasurarea si atribuirea contractului de achizitie publica de proiectare, asistenta tehnica si executie de lucrari pentru punerea in siguranta a obiectivelor de pe DN 15 km 242+200 - km 286+250 (zona Bicaz)", se arata in comunicat.Astfel, potrivit lui Bode, conducerea DRDP Iasi cunostea situatia acestui sector de drum inca din anul 2018, dar nu a intreprins demersurile necesare pentru remedierea problemelor existente, in privinta refacerii partii carosabile in urma alunecarilor de teren, asigurarea sigurantei participantilor la trafic si promovarea documentelor ce stau la baza elaborarii si aprobarii actelor normative necesare alocarii sumelor pentru interventie.Agravarea starii drumului DN 15"Motivele de extrema urgenta in cazul atribuirii contractului de achizitie publica nu au fost determinate de evenimente imprevizibile. Agravarea starii drumului DN 15, din primavara anului 2019, pe unele sectoare, a fost cauzata, printre altele, de inactiunea DRDP Iasi si a ignorarii masurilor din Programul de masuri pentru prevenirea alunecarilor de teren anexa la Hotararea nr. 25/2018 a Comitetului judetean Neamt pentru situatii de urgenta", se arata in comunicat.In plus, aprobarea de catre CNAIR, prin directorul general Narcis Neaga, a sumei de peste 387 milioane lei destinata acestor lucrari, s-a facut fara a avea la baza un studiu geodezic si o expertiza tehnica, ci doar in urma inspectiei vizuale a obiectivelor."In urma incheierii contractului de achizitie publica, din data de 13.05.2019, antreprenorul avea obligatia depunerii unei garantii de buna executie (10% din pretul contractului) fapt care nu s-a intamplat la momentul semnarii, conform obligatiilor contractuale. Scrisoarea de garantie a fost emisa cu o intarziere de 5 luni, in data de 18.10.2019", se arata in comunicat.Aceasta situatie ar fi fost posibila prin semnarea unui act aditional potrivit caruia antreprenorul putea constitui garantia de buna executie prin retineri succesive de sume, in urma lucrarilor efectuate."Sunt sigur ca situatia de la DRDP Iasi, unde risipa banilor romanilor nu are margini, nu este una singulara. Vremea firmelor "de casa" ale baronului de Neamt, Ionel Arsene, a apus si va spun ca de acum inainte orice decizie trebuie luata si asumata, conform legii. Stilul "pompieristic" si "heirupist" de a evalua "la ochi", o lucrare ce presupune proiectare si executie nu se mai regaseste in acest mandat al meu. Nu este posibil ca la o astfel de lucrare procedura de achizitie sa nu fie derulata pe baza unei analize serioase si profesioniste.Ar fi trebuit sa stie foarte bine ca banii nu sunt ai lor, adusi de acasa, ci ai tuturor cetatenilor acestei tari. Sa dai apropiatilor tai contracte fara licitatie, in valoare de 81 milioane euro, este inca o dovada de tupeu maxim al politrucilor care au guvernat tara, pana in noiembrie. Toate documentele aferente acestei "prietenii financiare" vor fi transmise catre organele statului, iar cei vinovati cu siguranta vor raspunde" a declarat Lucian Bode.