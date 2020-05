Ministrul Transporturilor dezvaluie ca Romania a pierdut un proces de 50 de milioane de euro, pentru ca angajatii statului nu s-au dus in instanta

"Fostul contract este in vigoare"

"Trebuie sa raspunda in fata legii"

Ziare.

com

"Informatia am primit-o si eu in urma cu cateva zile de la Compania de Drumuri. Practic, Curtea Internationala de Arbitraj de la Paris, printr-o hotarare, stabileste in legatura cu acest lot de autostrada cateva lucruri.si am speranta ca, printr-o implicare si printr-o aparare serioasa a intereselor statului roman, putem sa intoarcem aceasta hotarare", a afirmat Bode, la Realitatea Plus.Practic, spune ministrul, fostul contract este in vigoare."Fostul contract este in vigoare. Asta spune decizia Curtii de Arbitraj de la Paris. Asta presupune ca antreprenorul italian trebuie sa fie repus in contract sa continue lucrarile la valorile stabilite in contract si, bineinteles, noi sa achitam acele despagubiri. Acest lucru este inadmisibil din punctul meu de vedere", a aratat el.Ministrul Transporturilor a explicat ca este vorba despre a doua instanta , intrucat in prima instanta Romania a castigat, insa, ulterior, "niciun angajat al statului roman nu s-a prezentat sa apere interesele statului roman".Constructorul a semnat acel contract de executie a lotului 2 al Autostrazii Lugoj-Deva, acei 28 de kilometri, in 2013, pentru o valoare de 560 de milioane de lei. In 2017, Compania de Drumuri a decis sa scoata din contract o sectiune - 10 km - pentru un motiv, cred eu, la fel de simplu si sustenabil. Si anume valoarea lotului, a sectiunii era cu 130% mai mare decat valoarea initiala a contractului. Nu aveai cum sa suplimentezi valoarea unui contract de 120 de milioane de euro cu inca 130 de milioane de euro.. Este inadmisibil ca tu, angajat al statului roman, sa refuzi sa mergi sa aperi interesele statului roman in instanta", a sustinut seful de la Transporturi.In opinia acestuia, toti cei care au refuzat sa apere interesele statului roman in aceasta speta trebuie sa raspunda in fata legii."Eu am convingerea ca toti cei care au refuzat sa apere voit interesele statului roman trebuie sa raspunda in fata legii. Eu am obligatia sa clarific aceste aspecte pentru ca din acest lot de autostrada Lugoj-Deva, din cei 100 de km, practic, noi avem 21 de km cu restrictii de viteza si de tonaj - lotul 3 -, respectiv avem cei 10 km sectiunea E, celebra sectiune, si aici este o discutie pe care sigur o s-o avem cu prima ocazie: cum am ajuns de la un acord de mediu din 2010, unde nu exista picior de urs in ultimii 40 de ani, la un acord de mediu revizuit in 2016, de toti ursii dintre Apuseni si Meridionali traverseaza prin sectiunea respectiva", a adaugat Bode.