Ministrul Transporturilor i-a cerut unui consilier sa demisioneze dupa ce a intrat in politica

Ziare.

com

Catalin Urtoi, reprezentant al asociatiei "Impreuna pentru A8" a spus duminica, intr-o conferinta de presa, ca renunta la functia de consilier onorific al Ministerului Transporturilor, in urma unei discutii cu ministrul Lucian Bode."Saptamana trecuta, ministrul Bode m-a invitat in birou si mi-a spus ca nu are ce sa-mi reproseze la modul general, dar ca singura problema este ca nu as mai reprezenta societatea civila, ci as fi om politic. I-am spus cum stau lucrurile, iar el mi-a sugerat sa ma retrag. I-am transmis ca voi lua o decizie cat de curand. Voi lupta in continuare pentru autostrada Iasi-Targu Mures, dar renunt la functia de consilier", a spus Catain Urtoi.Intrebat de jurnalisti ce ar face daca ar fi ministru al Transporturilor, Catalin Urtoi a spus ca prima sa decizie ar fi restructurarea CNAIR."Acolo sunt sute de oameni care fac de rusine meseria de drumar", a afirmat Catalin Urtoi.El a mai declarat ca in cazul in care nu se vor face pasi concreti pentru autostrada Iasi-Targu Mures, societatea civila va iesi din nou in strada.Partidul Impreuna pentru Moldova (IPM), fondat de reprezentantii uneia dintre miscarile civice care militeaza pentru autostrada Iasi-Targu Mures, si-a lansat pe 16 februarie candidatii la primariile Iasi si Galati, respectiv Catalin Urtoi si Marius Stan.