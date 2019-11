Noul ministru de la Transporturi spune ca deschide anul acesta lotul 3 al Autostrazii Lugoj-Deva, insa cu restrictii

Ziare.

com

"Astazi cand vorbim, pana la sfarsitul anului, putem lua in discutie tronsonul de autostrada Lugoj-Deva lotul 3, care, daca imi permiteti, se prezinta in urmatorul stadiu, vorbesc de cei 21 de kilometri: s-a depus un raport de expertiza pe componenta de drum, iar recomandarea din partea expertului este sa se dea in trafic cei 21,1 kilometri de autostrada cu restrictii de viteza si de tonaj.In acest moment se deruleaza procedurile pentru expertiza pe poduri, respectiv consolidari si in aceasta perioada se lucreaza la podul peste Mures pentru repozitionarea aparatelor de reazem.Este un contract in derulare de aproximativ 70.000 de euro. Termenul de finalizare - doua saptamani in conditii normale si inteleg de la CNAIR ca au si contract pentru deszapezire pe acest tronson", a precizat ministrul.Potrivit acestuia, pana la sfarsitul anului 2019, romanii ar putea circula, cu restrictii de viteza, de la Sibiu la Nadlac pe autostrada."In conditiile in care nu apar si alte elemente surpriza, finalizam expertiza, finalizam lucrarile la pod, la podul peste raul Mures, si pe acest an, sa va raspund clar, autostrada Lugoj-Deva lotul 3 ar putea fi data in trafic in aceste conditii.Astfel, romanii ar putea circula, cu restrictii de viteza intr-adevar - si aici putem discuta de ce suntem in situatia asta - de la Sibiu la Nadlac pe autostrada. 21,1 kilometri in aceste conditii pentru anul 2019", a dat asigurari Lucian Bode, intrebat de jurnalisti cati kilometri de autostrada isi asuma pana la sfarsitul anului.