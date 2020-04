Ministrul Transporturilor va propune suspendarea zborurilor spre si dinspre toate tarile aflate in zona rosie

LIVE

Lista a fost actualizata, joi, de catre Institutul National de Sanatate Publica (INSP), fiind 12 state."Am avut astazi o discutie foarte buna cu domnul ministru Vela si vom veni in Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta cu propunerea de a reglementa transportul international de persoane pentru ca el a fost reglementat printr-o hotarare a CNSSU pana la data de 31 martie.Vom prelungi aceasta suspendare introducand si celelalte destinatii, tari, aflate astazi in zona rosie. De asemene, vom veni cu o propunere in legatura cu suspendarea zborurilor catre si dinspre tarile care au intrat in zona rosie, alaturi de Italia, Spania, Franta si Germania, intrand si alte alte state incepand cu ziua de maine", a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul Transproturilor, Lucian Bode. INSP a actualizat, joi, lista zonelor rosii , toate persoanele care sosesc din aceste tari urmand a intrat obligatoriu in carantina institutionalizata pentru 14 zile.Statele care sunt marcate ca "zone rosii" sunt: Austria, Belgia, Elvetia, Franta, Germania, Iran, Italia, Marea Britanie, Olanda, Spania, SUA si Turcia.Toate persoanele care sosesc din strainatate sunt considerate a veni din "zona galbena" si vor fi izolate la domiciliu pentru 14 zile.Lista actualizata intra in vigoare de la data de 03.04.2020, orele 00:00.