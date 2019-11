Noul ministru al Transporturilor promite ca va da in trafic toate tronsoanele de autostrada finalizate

Ziare.

"Nu o sa ma vedeti facand afirmatii cum a facut doamna Plumb, sa spui la inceputul anului 2019 ca vei da in trafic 180 de km de autostrada si tu sa ai santiere deschise pe 118 km de autostrada. Nu o sa spun nici ce a spus domnul Cuc sau domnul Sova, ca eu nu promit niciun kilometru de autostrada. Eu promit ca vom da in trafic toate tronsoanele de autostrada finalizate si receptionate", a spus Bode.De cealalta parte, fostul ministru Cuc a spus, la plecare, ca ritmul de lucru a crescut in timpul mandatului sau, iar vizitele pe santiere au reprezentat o strategie buna."Faptul ca am mers pe santiere s-a vazut in ritmul de lucru si s-a vazut in accelerarea proiectelor. Deci statul pe santiere a dat roade. (...) Eu mi-am asumat, am vorbit de kilometri de autostrada care vor fi dati in trafic. Exista notiunea a da in trafic, adica sa mergem, si altceva este sa-i finalizezi", a declarat Cuc. Luni, ministrii Cabinetului Orban au depus juramantul in fata lui Klaus Iohannis, dupa ce presedintele a semnat decretul pentru numirea Guvernului Orban.Marti, ministrii din noul cabinet si-au preluat portofoliile