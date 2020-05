Lupta care i-a pus capat carierei lui Bute: "N-am mai fost acelasi boxer"

Ziare.

Fostul pugilist roman spune ca n-am fost acelasi dupa lupta pierduta in 2012 cu britanicul Carl Froch.30-0 era recordul lui Bute in boxul profesionist inainte de confruntarea de la Nottingham."N-am mai fost acelasi boxer dupa lupta cu Froch", a spus Bute intr-un interviu telefonic acordat saptamana ceasta celor de la Journal de Montreal "A fost o lupta dificila, in care am incasat multe lovituri. Increderea mea n-a mai fost la acelasi nivel. Adevarul e ca n-am mai fost la fel ca inainte", a adaugat fostul pugilist roman.Lucian Bute a fost facut KO de Carl Froch in runda a 5-a.Dupa aceasta confruntare, Bute a mai luptat de sase ori, inregistrand doua victorii si patru infrangeri.In urma cu an, Lucian Bute, care a detinut titlul IBG la categoria supermijlocie din 2007 pana in 2012, a atarnat oficial manusile in cui.I.G.