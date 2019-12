Cu ce se ocupa Lucian Bute dupa ce si-a anuntat retragerea

Ziare.

"Stati aproape... In curand amanunte despre tabara mea de box pentru copii, in vara lui 2020, in colaborare cu Carrefour Multisports din Laval (...)", a scris Bute pe pagina sa de Facebook, atat in limba romana cat si in franceza si in engleza.Lucian Bute, care in februarie va implini 40 de ani, a anuntat in luna martie ca isi incheie activitatea competitionala. El a sustinut ultimul sau meci din cariera profesionista pe 24 februarie 2017, la Quebec City, pierzand prin KO in fata columbianului Eleider Alvarez.Mister KO, cum era poreclit Bute, si-a aparat cu succes de noua ori titlul mondial IBF la supermijlocie, si a incheiat cu un palmares la profesionisti de 32 de victorii (25 KO) si 5 infrangeri (2 KO).Bute are in palmaresul sau de boxer amator o medalie de bronz la Mondialele din 1999, de la Houston, dar si o medalie de aur la Jocurile Francofoniei din 2001 de la Ottawa-Hull (Canada), ambele la categoria welter.Nascut in comuna galateana Pechea, Lucian Bute locuieste impreuna cu familia la Montreal, el avand si cetatenia canadiana.