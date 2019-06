Lucian Bute da cartile pe fata: Care este adevarul despre meciul care i-a schimbat cariera

Ziare.

Pe 26 mai 2012, in Nottingham Arena din Marea Britanie, un Lucian Bute ce avea in palmares 30 de victorii si nicio infrangere, campion mondial la supermijlocie in versiunea IBF, era distrus de Carl Froch , englezul fortandu-i pe cei din staff-ul romanului sa arunce prosopul in runda a cincea.Sapte ani mai tarziu, Lucian dezvaluie ca a boxat cu mari probleme de sanatate si ca n-a vrut sa amane lupta pentru a nu fi considerat las."Daca eu as fi fost suta la suta sanatos, nu ar fi fost nicio problema. Nu pot sa spun ca l-as fi batut, dar suta la suta nu s-ar fi terminat cum s-a terminat! Am mai spus-o in cercuri restranse, nu vreau sa fie ca o scuza, ti-a rupt ala capul si tu acum cauti sa spui una si alta. M-a batut, jos palaria!. Nici nu puteam sa lovesc cu stanga! Faceam fizioterapie, luam antiinflamatoare. Stephane Larouche stia. Era perioada grea de antrenament, ezitam sa lovesc cu stanga.A fost orgoliul meu de sportiv, am stat cu capul sus. Frica nu mi-a fost de nimeni! Si a mai fost o chestie, tot legata de sanatate. Cu trei saptamani inainte de meci, eram in Florida, pregateam meciul. Mi-am cumparat ghete noi. Am facut antrenament, mi s-a frecat degetul mare si mi s-a infenctat. Am facut basica. Degetul mare era copt, era cat pumnul. Nu puteam sa mai bag piciorul in gheata. Faceam antrenament in adidasi cu doua numere mai mari! Am fost la doctor, m-a taiat, am facut incizie. As fi avut toate argumentele sa aman meciul. El nu vrusese sa vina la Montreal, m-am dus eu. Ajunsesem in Anglia si tot in adidasi faceam antrenamente. Pana in ultima clipa am stat pe antibiotice, mana nu era bine... In seara meciului, nu am mai spus-o niciodata, a venid doctorul de la Montreal si! A fost prima data in viata. Nu simti nimic, dadeai in beton si nu stiai, nu simteai.Nu am lovit cu ea foarte mult sa o agravez! Am avut doar cateva lovituri. Faceam la palmare, nu aveam niciun control. Psihologic m-a daramat acest lucru. Am intrat in ring cu capul doar la mana, nu eram acolo. Psihologic nu eram acolo. Froch era acasa, cu 10.000 de oameni in spate. Asa a fost sa fie", a povestit Bute intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor Fostul sportiv recunoaste ca lupta cu Froch a fost cea care i-a incheiat cariera, dupa acea infrangere categorica incepand declinul."Nu am mai fost acelasi boxer dupa disputa cu Froch. Partea buna a lucrurilor acolo s-au terminat. Eu sunt realist. Pana acolo a fost urcusul, a mai fost un moment de stagnare, dar nu am mai avut niciun moment de urcare. De atunci mi-am jurat ca nu o sa mai urc in ring accidentat. Mi-am invatat lectia", a mai spus Bute, care a confirmat faptul ca nu si-a mai dorit revansa cu Froch si ca nu a activat clauza pe care o avea in contract.Dupa ce a fost facut KO de Froch, Lucian a mai disputat alte sase lupte , pierzand patru dintre ele.El si-a incheiat cariera cu trei partide in care a fost pusa in joc o centura cu diamante si le-a pierdut pe toate.