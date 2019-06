Lucian Bute dezvaluie cati bani a castigat cu adevarat din box

Ziare.

Fostul pugilist spune ca sumele vehiculate de presa au fost exagerate, intrucat din intreaga cariera a ramas cu mai putin de 8 milioane de dolari."Pot sa va spun ca am castigat banuti frumosi. Ceea ce nu stie lumea... Ai o bursa, dar de acolo trebuie sa platesti tot stafful, de la nutritionist la manager. Apoi sunt impozitele la stat. In Canada e 38%. Sa luam 100 de lei, ramai cu mai putin de jumatate. Sunt bani multi, dar multumesc lui Dumnezeu, am muncit pentru ei.Meciul cu cea mai mare bursa a fost cel cu Glen Johnson, de la Quebec. A fost pe Show Time. De acolo au venit banii. De altfel, in cariera mea, trei meciuri ale mele au fost transmise pe Show Time, alte trei pe HBO, apoi restul pe ESPN si ShowBox", a spus Bute pentru editia tiparita a cotidianului Gazeta Sporturilor.Conform presei internationale, bursele lui Bute s-au ridicat la un total de 16.658.000 de dolari.Lucian a fost campion mondial IBF la categoria super mijlocie intre 2007 si 2012. El a inregistrat in cariera 32 de victorii si 5 infrangeri.Cel poreclit "Mister KO" a pierdut centura mondiala pe 26 mai 2012, cand a fost invins de Carlo Froch prin KO tehnic in repriza a cincea.Apoi, Lucian a incercat sa recucereasca titlul mondial, dar a fost invins de James De Gale.In 2016 a fost invins de Badou Jack, insa la controlul anti-doping efectuat dupa meci s-a constatat ca in corpul sportivului nostru se afla o substanta interzisa, ostarina. Lucian a ispasit astfel o suspendare de 6 luni, dupa ce a demonstrat ca substanta i-a fost atribuita fara sa stie.A mai urmat meciul cu Eleider Alvarez din februarie 2017, pierdut si acesta, care va ramane in istorie ca fiind ultimul din cariera lui Lucian.C.S.