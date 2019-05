Sanmartean, sfat pretios pentru fotbalistii romani care viseaza la banii arabilor: "Sa ramana in Europa"

Ziare.

com

"Micul Platini" spune ca in zona Golfului Persic este o cultura complet diferita si diferenta de valoare fata de campionatele din Europa este evidenta."I-as sfatui pe jucatori , daca au posibilitatea, sa mearga cat mai tarziu in tarile arabe, pentru ca e o tara cu o cultura diferita, totul este diferit, iar daca au posibilitatea sa ramana in Europa cat mai mult i-as sfatui sa ramana in Europa fiindca profesional este altceva. Nu putem contesta si valoarea banilor care se pun acolo, iar fiecare jucator cred ca se gandeste, viseaza macar o data sa ajunga in zona aia sa poata sa isi rezolve viata financiar", a declarat Lucian Sanmartean intr-o conferinta de presa.In ultimii ani multi jucatori romani au luat drumul Golfului, atrasi de salariile mari propuse de cluburile din acea zona.Din pacate pentru ei, experientele n-au fost tocmai fericite nici macar pentru cei mai valorosi. Nicusor Stanciu a ajuns sa fuga de la echipa dupa ce n-a fost platit mai bine de jumatate de an, iar Constantin Budescu vrea sa revina in Romania in aceasta vara, nemultumit de ceea ce a gasit in Arabia Saudita.M.D.