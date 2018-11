Demisionarul Sova, in inspectie pe santierul autostrazii din Pipera: Constructorii au intampinat probleme de lene. Mandatul meu nu s-a terminat!

"Mandatul meu nu s-a terminat"

Acuzatii la CFR si Metrorex pe ultima suta de metri

Ministrul demisionar va lua masuri impotriva constructorului, pentru ca este extrem de nemultumit de modul in care antreprenorul de pe acest lot isi indeplineste obligatiile."Nemultumit de modul in care antreprenorul de pe acest lot isi indeplineste obligatiile si nu numai aici, ci si pe segmente de cale ferata si pe alt segment de autostrada unde mai are contract cu Compania de Drumuri si sunt dispus, pana in ultima zi de mandat, sa iau cele mai severe masuri impotriva acestui antreprenor, care de fapt nu minte compania, nu minte ministerul, ii minte pe romani", a declarat Sova.Intrebat daca muncitorii au intampinat probleme care ar putea amana termenul de inaugurare, Sova a raspuns ca, cel mai probabil, au intampinat "probleme de lene"."Au intampinat probleme de lene si slaba mobilizare. De mai bine de 5 luni nu au mai intampinat nicio problema administrativa. Am zis-o in repetate randuri, pe niciun santier nu mai exista bariere administrative", a sustinut Lucian Sova.Acesta a mai precizat ca a efectuat aceasta vizita pentru a evalua daca va fi respectat termenul de 1 Decembrie pentru inaugurare."Astazi am venit sa evaluez daca va fi respectat termenul de 1 Decembrie. Mentionez ca am avut delegata pe santier consiliera mea de cabinet, care a participat si a supravegheat lucrarile (...), dar dupa informatiile pe care mi le-a dat in ultimele zile tot de natura a fi satisfacatoare.Din pacate, trebuie sa constatam ca. Vreau totusi ca inainte de sarbatoarea nationala, asa cum s-a angajat compania de drumuri si antreprenorul, sa deschidem traficului acest segment de autostrada. Urmeaza sa inspectez ceea ce s-a facut si sa tragem niste concluzii la sfarsitul vizitei", a mai spus Lucian Sova.Intrebat daca firma contractanta este penalizata pana acum, ministrul a spus: "Este penalizat. Penalitatile curg. Eu am informatii de la companie ca notificarile privind penalitatile de intarziere au fost facute. Sigur ca ele se vor incheia in ziua in care segment de autostrada va putea fi folosit. Pana atunci calculam. Conform contractului nu am intrat in aceste detalii. Am informatii generale ca ar fi vorba de 0,1% pe zi de intarziere, dar este si conducerea Companiei astazi aici si sunt sigur ca va da detalii exacte".Intrebat de jurnalisti de ce ia astfel de masuri dupa ce si-a anuntat demisia, Sova a raspuns ca mandatul sau nu s-a terminat inca."Mandatul meu nu s-a terminat si cred ca nu se va termina inainte de a-mi atinge obiectivul de 60 km de autostrada. Vor mai fi receptionati la sfarsitul acestei saptamanii inca 10-15 km. Cel mai probabil nu vor fi 60 de km, ci 58,6", a mai completat Lucian Sova.Intrebat de promisiunile facute in ce priveste lotul 4 al Autostrazii Lugoj - Deva, Sova a replicat ca nu trebuie confundate sperantele cu promisiunile."Mi-am exprimat o speranta. Sa nu confundam promisiunile cu sperantele. Am vazut capacitate de mobilizare si eforturi facute de un antreprenor. Sa nu ii demonizam pe cei care muncesc. E cel mai dificil segment. Acolo lucreaza 600 de muncitori", a mai spus ministrul. De asemenea, acesta a adaugat ca va oferi mai multe detalii despre acest segment dupa 29 noiembrie, cand participa la sedinta festiva de guvern de la Alba Iulia.In plus, jurnalistii l-au intrebat despre controalele efectuate la CFR Marfa si la Metrorex, de ce au fost anuntate atat de tardiv."Trebuia sa am dovezi. Acum doua luni nu am avut dovezi, am avut sperante. Acum am dovezi. Rapoartele de control au inceput de 4-5 luni, ca le-am valorificat la timp e un lucru de apreciat, mai ales ca mai sunt alte activitati ale corpului de control in desfasurare.Cu 6 oameni sa faci investigatii la Metrorex pe o clauza, sanctiune de 47 milioane de euro si sa ai niste concluzii pe care sa le poti prezenta, nu intr-un mod ridicol, cere ceva timp", a fost explicatia lui Sova.