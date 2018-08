Lucian Sova, despre autostrada Sibiu-Pitesti: O ecuatie cu multe necunoscute. Constructia ar putea dura peste 4 ani

Ziare.

"Cele doua loturi de la capetele autostrazii urmeaza sa fie atribuite de catre comisia de licitatie, sunt in faza finala la evaluarile ofertelor. In buna traditie romaneasca, probabil ca vor exista niste contestatii. Vom cunoaste castigatorul, nu avem garantia ca vom cunoaste chiar constructorul", a mai spus oficialul, la Digi 24.Nu exista insa un acord de mediu pentru proiect, care insa ar putea fi obtinut pana la sfarsitul anului."Constructia acestei autostrazi ar putea dura cel mai putin trei ani. Proiectarea si executarea lucrarilor ar putea sa dureze inca un an de zile, astfel incat de la patru ani in sus putem vorbi de un termen de finalizare a acestui obiectiv", a explicat Sova.Intreaga investitie pentru realizarea autostrazii de 123 de kilometri dintre Sibiu si Pitesti este estimata la 15 miliarde de lei.Ministrul Sova a mai spus ca vor fi inaugurati in acest an alti 25-30 km din autostrada Campia Turzii- Targu Mures, faza de executie fiind de peste 75-85%.In ceea ce priveste Lotul 4 al autostrazii Lugoj-Deva, in lungime de 20 km, acesta ar putea fi deschis traficului pana la sfarsitul acestui an, insa ministrul are indoieli ca antreprenorul va putea respecta termenul de receptie.Penalitatile calculate in acest caz pentru diverse abateri in executia contractului au depasit deja un milion de euro, afirma Sova.