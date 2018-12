Lucian Sova: Ordinul prin care desfiintam avantajele in transportul rutier de persoane se va publica in curand

Ziare.

Prin adoptarea noului act normativ - care modifica prevederile Ordinului 980/2011 - Lucian Sova sustine ca liberalizeaza transportul rutier de persoane, in Romania."Am incheiat procedura de emitere a ordinului de ministru care reglementeaza desfasurarea curselor regulate de pasageri. L-am trimis, spre publicare, la Monitorul Oficial. Acest ordin a respectat toate prevederile legale privind consultarea publica si toate celelalte prevederi si are acordul Consiliului Concurentei.Acest ordin desfiinteaza exclusivitatea pe care o au foarte putine companii din Romania, pe anumite trasee. In plus, ordinul da libertate atat transportatorilor romani, cat si calatorilor, care vor putea alege cu cine sa calatoreasca", a declarat Lucian Sova.Inca de la inceputul toamnei, mai multe organizatii sindicale din domeniul Transporturilor au anuntat ca se opun vehement modificarilor pe care Lucian Sova voia sa le faca. Cea mai contestata masura pe care Sova o anunta era scaderea importantei experientei trasportatorului la licitatiile pentru atribuirea traseelor care urmeaza sa aiba loc peste cateva luni.Aceasta modificare le-ar permite transportatorilor aflati la inceput de drum, dar care au masini noi sa ia din cota de piata a transportatorilor experimentati.Practic, spunea ministrul Sova, masura se impunea din cauza ca privilegiile unor transportatori erau atat de mari incat unui intreprinzator aflat la inceput de drum ii era mai usor sa castige o ruta Bucuresti-Spania decat una interna, de tipul Bucuresti-Urziceni.Ca sa-l impiedice pe ministru sa adopte ordinul care le anula parte din privilegii, transportatorii au si protestat. Spre exemplu, Confederatia Operatorilor de Transport Autorizati din Romania (COTAR) a pichetat sediul Ministerului Transporturilor, in repetate randuri, ingreunand pana peste poate traficul, in zona Garii de Nord. In plus, Federatia Operatorilor Romani de Transport (FORT) a facut chiar o greva de cateva ore la nivel national , pe 11 octombrie.