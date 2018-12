Ministrul demisionar Sova cere ancheta dupa ce trenurile au inceput sa sara de pe sine: Angajatii CFR doar pazesc niste macazuri

Ziare.

"Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, solicita de urgenta Agentiei de Investigare Feroviara Romana (AGIFER) investigarea cu prioritate a incidentului feroviar produs duminica la Baiesti si comunicarea rezultatelor investigatiei, chiar daca ne aflam in perioada zilelor libere dinaintea Craciunului", se arata intr-un comunicat de presa remis de Ministerul Transporturilor.In plus, ministrul sustine ca este absolut necesara cresterea investitiilor pentru reabilitarea caii ferate."Am atras atentia, de mai multe ori, ca stare de astazi a infrastructurii feroviare este urmare a lipsei finantarii de-a lungul timpului. In fiecare an, se deterioreaza 320 de kilometri de cale ferata si se repara, capital, doar 16 kilometri, in limita bugetelor pe care compania le are la dispozitie. Cred ca angajatii CFR ar putea face mai mult. Astazi pazesc niste macazuri, in loc sa construiasca, in loc sa repare", precizeaza ministrul.Acesta a precizat ca in ultimele luni am actionat pentru gasirea solutiilor pentru rezolvarea problemelor de pe calea ferata, astfel incat companiile feroviare sa isi recastige prestigiul si competitivitatea.Amintim ca trei vagoane ale trenului IR. 1821, care se deplasa pe ruta Constanta - Arad si transporta 120 de pasageri, au deraiat duminica dimineata intre localitatile Subcetate si Boiesti (Hunedoara) . In urma incidentului, o femeie a fost ranita si a ajuns la spital.