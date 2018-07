Ministrul Sova nu vine cu vesti bune: Si vara asta se va circula prost cu trenul. Pentru viitor are, deocamdata, dileme

Ziare.

In ce priveste viitorul, acesta este incert. Desi anul viitor ar trebui sa fie liberalizat transportul pe calea ferata, ministrul Sova are inca o mare dilema - sa lase liberalizarea sa creeze concurenta si sa genereze conditii mai bune de transport pentru oameni sau sa mai dea o sansa CFR Calatori sa se maturizeze?Va fi liberalizat anul viitor transportul pe calea ferata, asa cum este prevazut, dupa ce, deja, au avut loc mai multe amanari? "Asta este o intrebare chiar foarte interesanta pe care mi-o pun de la inceputul mandatului, in sensul ca intr-un fel sunt prins ca minister si ca ministru intr-o dilema al carei raspuns, oricare ar fi, nu este perfect. Si de ce spun acest lucru: pe de o parte este clar ca trebuie sa sustinem interesele legitime ale companiei de transport pe calea ferata, al carei actionar suntem; pe de alta parte constientizez faptul ca, totusi, noi reprezentam la nivel de guvern interesele generale ale cetatenilor.Data fiind situatia pe care am gasit-o - si pe care ma stradui, impreuna cu managerii respectivi, sa o imbunatatesc - existaPe de alta parte, putem prezuma, fara a avea alte considerente, ca, daca ar veni dupa liberalizare operatori importanti din Europa, acestia ar putea oferi niste servicii de mai buna calitate.Mai degraba astazi, fara ca asta sa fie neaparat o declaratie care sa defineasca o strategie,Am incurajat - nu numai ca am incurajat, le sustin eforturile celor de la CFR Calatori - sa isi modernizeze, sa isi repare parcul, astfel incat sa poata face fata la o concurenta din partea altor operatori.Pe de alta parte, interesul economic al ministerului, prin compania de transport calatori, ar fi acela de a-i mai conserva exclusivitatea pe piata intr-un fel - si nu ma refer doar la compania de stat, caci, daca nu s-ar petrece liberalizarea, practic am mai conserva exclusivitatea operatorilor romani. Si aici avem o datorie, pentru ca aceasta companie de stat, precum si cele private, dau locuri de munca, invart banii in Romania, isi platesc impozitele in Romania si, din aceasta perspectiva, exista argumente care sa sustina ideea ca ar trebui sa mai lasam piata romaneasca sa se maturizeze.Din pacate, a fost timp destul si nu putem veni cu argumente consistente ca aceasta piata si aceste companii s-au maturizat, avand in vedere ca situatia lor s-a inrautatit in timp, nu s-a consolidat", a declarat ministrul Sova intr-un interviu acordat Agerpres In ce priveste aglomeratia din gari si din trenuri, dar si conditiile proaste de calatorie cand vine vorba de CFR Calatori, ministrul Sova explica aceasta situatie prin numarul insuficient de vagoane: "Din pacate, situatia sta foarte rau, in sensul ca din 1.200 de vagoane pe care CFR Calatori le are in parcul inventar, in luna martie 400 erau oprite din cauze tehnice. (...) Totusi, vom traversa foarte greu aceasta vara. Din fericire, apetitul publicului pentru transportul pe cale ferata a crescut. Pe de alta parte, din nefericire, CFR Calatori are o conditionalitate foarte, foarte grava, in sensul ca nu are vagoane destule si nici nu va avea vagoane suficiente in vara asta pentru a satisface nevoia de trafic, pentru litoral mai ales". " (...) o treime din parc lipsa inseamna foarte mult. Va fi aglomerat in aceasta vara in gari si la casele de bilete, din pacate", a mai spus Sova.Intrebat daca nu ia in calcul o limitare a gratuitatii transportului pe calea ferata pentru studenti, masteranzi si doctoranzi, avand in vedere ca uneori calatorii care vor sa isi cumpere bilete nu mai gasesc, ministrul Sova a spus ca este vorba de "o decizie guvernamentala", fiind "un fel de ajutor pentru un anumit public-tinta".Desi este constient de faptul ca "exista o stare de nemultumire si de asteptare din partea publicului care plateste bilete si care, uneori, este in situatia de a calatori ori in conditii mai dezagreabile, ori de a nu mai avea acces la bilet atunci cand doreste", Sova crede ca, totusi, este mai bine ca tanara generatie sa fie incurajata "sa practice calatoria cu trenul mai degraba decat cu mijloace auto".Ce se face pentru a fi rezolvata acesta situatie? Ministrul sustine ca s-a inceput o procedura de licitatie pentru un acord in vederea achizitionarii de 100 de automotoare tip Sageata albastra Desiro, care ar putea veni in septembrie - octombrie. Cele 100 de trenuri vor fi achizitionate la mana a doua, prin leasing operational, si vor avea o durata de exploatare de cel putin 50%. Acum suntem in faza in care se strang ofertele pentru aceste achiztii, mai sustine Sova.