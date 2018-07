Ministrul Transporturilor, despre podul feroviar prabusit dupa ce a trecut un tren cu calatori: Nu era un risc iminent

Ziare.

"Podul care s-a daramat, acesta era sub monitorizare, traversarea trenului s-a facut cu pilotaj, iar dupa ce s-a facut traversarea au fost instituite masuri de restrictionare a traficului", a declarat Sova, aflat cu premierul Viorica Dancila si alti ministri in judetul Buzau pentru a evalua pagubele produse de inundatii.Referitor la riscul existent in conditiile in care podul s-a prabusit la scurt timp dupa ce pe el a circulat un tren cu calatori, ministrul Transporturilor a spus: "Sigur ca a existat un risc, dar acest risc la momentul in care s-a facut traversarea nu a fost evaluat ca fiind iminent".Conform lui Lucian Sova, daca se intampla un astfel de "eveniment nedorit", strict juridic raspundea cine avea in administrare respectivul sector."Strict juridic, raspundea cine avea in administrare acel sector, insa niciodata nu am privit lucrurile asa, la nivelul companiei si ministerului, tot ce tine de responsabilitati, daca nu neaparat legale, unele chiar morale, le tratam cu maxima atentie. Acea traversare a fost facuta sub pilotaj, iar dupa acea traversare s-a si luat masura instituirii, pentru ca la cateva ore urma un alt tren", a afirmat Sova.El a adaugat ca ministerul Transporturilor are un "inventar cu privire la aceste structuri si ele au fost monitorizate cu atentie"."Acel sector de cale ferata facea parte dintr-o zona neinteroperabila, nu era in mod direct in responsabilitatea CFR Infrastructura, insa cu toate acestea cei de la CFR infrastructura au tinut in permanenta legatura cu operatorul privat care are in concesiune acel sector, va trebui sa avem o evaluare, este vorba si de conditii contractuale privind exploatarea acelui segment de cale ferata, si sa gasim solutia pentru a repune in circulatie trenul sau macar pentru a reface o legatura de transport intre localitatile care sunt izolate astazi", a mai declarat Lucian Sova.