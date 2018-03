Ministrul Transporturilor: E nevoie de 4 miliarde de euro pentru a astupa gropile de pe DN-uri

Ziare.

"Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii asezati in bugetul de stat, in tabelul acela, sigur ca sunt redistribuiti.Pe de alta parte, in Compania de Drumuri stiu ce se intampla astazi., aici fiind si o parte din veniturile proprii pe care le realizeaza din rovinieta.Deci, pe de o parte, exista aceasta cifra, mare, care este pusa in buget pentru cazul ideal, cand proiectele toate ar merge cu viteza corespunzatoare anului bugetat. Pe de alta parte, sumele destinate macar acoperirii gropilor, care produc si ele accidente, aceste sume sunt foarte mici, pentru ca s-a facut un inventar - este o informare statistica:CESTRIN are niste instalatii care monitorizeaza starea drumului, parcurg si ei si au in fiecare an situatia cu privire la starea fiecarei portiuni de drum national, iar dupa calculele lor spun ca patru miliarde de euro ar trebui doar ca sa astupe gropi", a spus ministrul, miercuri seara, la Antena 3.Sova a apreciat ca fiind fictiune componenta de implementare a proiectelor pe lucrari din fonduri europene, pentru ca niciodata sumele previzionate pentru a fi cheltuite pe astfel de lucrari nu au fost decontate integral."Deci sunt doua planuri. Unul, as zice eu, sper sa nu fiu taxat de o maniera negativa, 'al fictiunii', pentru caSper sa nu fiu interpretat negativ, dar asa s-a intamplat. Niciodata in anii care au trecut, iar sigur ca atunci sumele alocate de la buget la momentul in care s-a construit bugetul de stat au fost in septembrie redistribuite", a explicat Sova.Oficialul a dat asigurari ca la intocmirea bugetului ministerului pe anul viitor sau chiar la rectificarea bugetara va cere alocarea unor sume mai mari pentru reparatia si intretinerea drumurilor nationale."Pe de alta parte, nu pot sa nu subliniez acest lucru si, sigur, imi propun ca poate pentru bugetul anului urmator, chiar mai mult, si la rectificare, saSi mai spun un lucru care s-ar putea sa va trezeasca interesul. Se petrec accidente pe aceste drumuri,. Trebuie sa privesc cu atentie si la aceste aspecte.Si, foarte important pentru mine, ar trebui - pentru ca si aici am un mare semn de intrebare - daca avem o suma prinsa in bugetul ministerului pentru companie, dedicata platilor pentru lucrarile pe fonduri europene, si nu o consumam, dar avem o suma mai mica, mult mai mica decat nevoile si capacitatea de a consuma aceste sume pentru reparatii, intretinere si modernizari drumuri nationale, niciodata la rectificarea bugetara nu s-a trecut dintr-o parte in alta.Mie imi creeaza un semn de intrebare si probabil ca voi ajunge in septembrie sa trebuiasca sa gasesc si raspunsul: 'De ce, daca niste sume alocate si multe miliarde de lei nu au fost folosite rau, foarte rau, ca nu au fost folosite pentru decontarea lucrarilor, macar un miliard sa il trec in buget dincoace si sa astup gropi, sa repar niste poduri, sa repar... am vazut imagini de pe DN10, cu gaura in pod.Nu se fac nici acestea, pentru ca totusi un pic peste 800 si ceva de milioane de lei pentru reparatii si intretinere la peste 10.000 de kilometri de infrastructura rutiera... de doua ori mai revoltator pentru utilizatorii de infrastructura. Nici autostrazi si nici macar aceste drumuri, asa cum sunt ele, sa le creasca un pic capacitatea, sa le creasca viteza de exploatare", a mentionat seful de la Transporturi.