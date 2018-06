Ministrul Transporturilor: Pe autostrada Lugoj-Deva lucreaza 100 si ceva de oameni, care nu au facut un metru in plus de constructie; doar au daramat

Ziare.

Acesta a subliniat totodata ca pe lotul 3 Lugoj-Deva lucreaza mai mult de 100 de oameni, care nu au facut un metru in plus de constructie, ci doar au daramat ceea ce s-a facut anul trecut."Astazi, in Romania, pe toate santierele aflate in lucru - si ma refer la 13 santiere de autostrazi care insumeaza 176 de kilometri de autostrada - nu mai exista nicio bariera administrativa. Nu mai e nevoie de nicio hotarare de guvern de expropriere, de nicio autorizatie, iar toti banii sunt la dispozitia constructorilor. Acest lucru nu s-a intamplat de multi ani in Romania, poate niciodata, si as vrea sa ma contraziceti", a spus ministrul.El a precizat ca acum toti constructorii au front de lucru, dar ca in aceste momente se observa slabiciunea companiilor."Nu vedem pe santiere utilajele pe care le-au pus in documentatia cu care au castigat licitatiile. Vedem pe santiere doar niste utilaje de mana a doua, exploatate de niste companii, care nici macar nu sunt subcontractorii declarati, sunt doar niste prestatori, platiti in bataie de joc.Si stiu acest lucru pentru ca in ultimul timp, de trei luni, toti secretarii de stat din minister au repartizat cate un segment de autostrada in care exista santiere. Fiecare dintre acestia merge o data la doua saptamani pe santier, impreuna cu prefecti, impreuna cu presedinti de consilii judetene, impreuna cu reprezentanti ai autoritatilor de control.Stau de vorba cu antreprenorii, fac procese verbale pentru fiecare vizita pe care o fac acolo si iau scris ca antreprenorii nu au niciun impediment din partea statului roman in a lucra", a raspuns Sova, la acuzatiile aduse in motiunea simpla intitulata "Ministerul Transporturilor sub PSD este Ministerul Anti-Autostrazi", initiata de USR Ministrul a dat ca exemplu autostrada Sebes-Turda, unde lucrarile nu sunt de calitate."Vorbesc de Sebes-Turda. Bineinteles ca din drona arata foarte bine aceste doua segmente, dar va invit sa aveti curiozitatea sa mergeti sa vedeti acele doua sectoare de autostrada, sa stati de vorba cu antreprenorii si sa-i intrebati de ce niciunul dintre ei nu solicita inceperea activitatilor de receptie.La unul din loturi a expirat termenul de predare pe 21 iunie. O sa va pot oferi probabil doar facturile de penalitati pentru acesti antreprenori, pentru ca, din punct de vedere al calitatii lucrarilor, mai sunt multe de verificat, credeti-ma!", a explicat Sova.Seful de la Transporturi le-a spus deputatilor ca nu poate spune cand se vor putea receptiona autostrazile aflate in lucru, intrucat antreprenorii nu vor putea respecta graficele de lucrari din lipsa de muncitori."Avem 800 de milioane de euro de cheltuit anul acesta si avem pe santiere la cei 176 de kilometri aproape 1.800 de muncitori si cateva sute de utilaje. Iar din acesti 1.000 si ceva de muncitori, 600 sunt la un singur antreprenor si peste 300 de utilaje la un singur antreprenor. Cum sa va spun eu cand vom receptiona autostrazile?!Nu v-as minti sa va spun si sa va citesc din graficele pe care acesti antreprenori le-au dat catre minister?! Pentru ca stim bine ca nu se vor putea tine de aceste grafice.Vorbim despre segmentul 3 de pe Lugoj-Deva. Anul acesta lucreaza acolo 100 si ceva de oameni. Nu au facut un metru in plus de constructie, ci doar au daramat ceea ce au facut anul trecut. Cel mai mare constructor de autostrazi din Spania! Am mers acolo cu ambasadorul Spaniei si am stat de vorba cu antreprenorii.Nu-i nevoie sa mergi cu ambasadori, dar vorbiti de ce nu tragem banii europeni. Si, cu toate acestea, v-am spus si m-am angajat ca vom realiza tintele de absorbtie, dar cu dimensiunea la care astazi se lucreaza pe santierele din Romania la autostrazi - si m-am referit aici la autostrazi cand am spus ca am deblocat toate barierele administrative, nu m-am referit la pasaje - la care lucram, dar, credeti-ma, 1.100 de acte normative in 5 luni astept sa imi spuna cineva cand se va depasi aceasta bariera, cand va fi depasit acest record", a completat Sova.