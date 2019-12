"Nu o mai jigniti pe Firea!" Replica lui Ciolacu, dupa ce Orban a explicat de ce nu-i da banii ceruti pentru Capitala

Replica lui Ciolacu

In replica, seful PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite premierului ca bun-simt este sa aloci banii publici transparent, "in functie de nevoile reale ale comunitatilor locale" si ii cere sa nu o mai "jigneasca" pe Gabriela Firea."Trebuie sa va spun ca Bucurestiul este cel mai bogat oras din Romania, iar a cere bani de la bugetul de stat mi se pare o lipsa de bun-simt, pentru ca bugetul de stat este alimentat cu taxe si impozite platite si din Moldova, unde oamenii au nivel de viata mult mai scazut, (...) alimentat cu taxe si impozite platite si de cetatenii din Oltenia, si de cetatenii din Brasov, (...) toata lumea plateste la bugetul de stat.(...) Mi-a solicitat (Gabriela Firea - n.red.) sa ii aloc din fondul de rezerva al Guvernului 667 de milioane. Nu pot sa aloc Bucurestiului 667 de milioane, in conditiile in care erau peste 1.500 de localitati care riscau sa termine anul fara sa poata sa plateasca salariile, fara sa poata sa plateasca iluminatul public, fara sa poata sa plateasca indemnizatiile persoanelor cu dizabilitati sau salariile asistentilor personali ai persoanelor cu dizabilitati.Acesti bani au trebuit alocati acolo, ca nu puteam sa fac o asemenea nedreptate incat sa aloc pentru cine stie ce categorii de cheltuieli pe care nu le intelege nimeni, pentru ca nu le vede nimeni in Bucuresti", a spus Ludovic Orban, duminica seara, la Romania TV.El a precizat ca, in opinia sa, actualul sistem de impartire a impozitului pe venit avantajeaza Capitala, dar si orasele unde exista dezvoltare economica."Si asa exista un sistem de impartire a impozitului pe venit care, dupa parerea mea, avantajeaza Bucurestiul si, in general, avantajeaza orasele unde exista dezvoltarea economica. Singura problema e ca banii sa fie gospodariti cum trebuie si nu aruncati pe apa Sambetei", a adaugat Ludovic Orban.In replica la aceste declaratii, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ii transmite premierului ca bun-simt este sa aloci banii publici transparent, "in functie de nevoile reale ale comunitatilor locale" si ii cere sa nu o mai "jigneasca" pe Gabriela Firea, primarul Capitalei."Bun-simt, domnule Orban, este sa aloci banii publici, transparent, in functie de nevoile reale ale comunitatilor locale si indiferent de cine sunt conduse. Nerusinare este sa pedepsesti cetatenii pentru ca sunt condusi de un primar de alta culoare politica. Asa cum ati facut dumneavoastra acum trei zile, cand ati golit ilegal fondul de rezerva catre primarii PNL", a scris Ciolacu, duminica tarziu, pe Facebook.El sustine ca actualul guvern aloca mai multi bani primarilor PNL, decat edililor de la PSD."Chiar daca matematica nu este domeniul dumneavoastra forte, cifrele sunt clare: pentru cei 53% primari PSD ati alocat 100.707 mii lei, iar pentru 33% primari PNL ati alocat triplu, 283.670 mii lei. Si mai aveti tupeul sa le vorbiti cetatenilor despre bun simt...PS: Nu o mai jigniti pe Gabriela Firea. Daca aveti curaj, candidati impotriva ei in alegeri. Sau va e frica (sic!) ca luati 11% ca data trecuta?", i-a mai transmis Ciolacu lui Orban.