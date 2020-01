Orban dezminte categoric o candidatura la Primaria Capitalei: E o minciuna gogonata!

Cum isi va alege PNL candidatul si ce face cu alegerile in doua tururi

"E o minciuna gogonata. Nu are legatura cu discutia dintre noi . Eu am prezentat public discutiile dintre noi si chiar ma deranjeaza ca doua site-uri de stiri, desi toata lumea ma cunoaste ca sunt un om deschis, care raspunde la telefon, care ma pun la dispozitia mass-media si a publicului, au nascocit o asemenea minciuna, o asemenea inventie fara macar sa imi ceara punctul de vedere, sa ma intrebe daca este adevarat.Nu am discutat acest subiect. (...) Pur si simplu este o scorneala", a declarat Orban, dupa ce a participat la liturghia solemna de inscaunare ca arhiepiscop mitropolit de Bucuresti a monseniorului Aurel Perca , desfasurata la Catedrala "Sf. Iosif" din Capitala.In spatiul public au aparut informatii, pe surse, potrivit carora la intalnirea de vineri, la Palatul Cotroceni, Klaus Iohannis i-ar fi propus lui Ludovic Orban sa candideze la functia de primar general al Capitalei.Pe de alta parte, premierul a precizat ca nu se teme ca nu ar mai fi desemnat premier de catre seful statului."Cum sa ma tem? Intre presedintele Romaniei si mine este o relatie extrem de veche, un parteneriat solid, bazat pe servirea comuna a binelui public si a intereselor Romaniei. Nu am nici cea mai mica emotie. Si in privinta aceasta sunt tot speculatii care se fac fara niciun fel de fundament", a afirmat premierul.Orban a amintit ca in privinta candidatului PNL la functia de premier exista o decizie a conducerii liberalilor."Eu sunt prim-ministru si candidat de prim-ministru", a adaugat el.Ludovic Orban a mentionat ca, in privinta desemnarii candidatului PNL la Primaria Capitalei, aceasta se va face in baza unei cercetari sociologice ample in Bucuresti prin testarea potentialilor candidati ai partidului."Va fi desemnat acel candidat care are cea mai mare sansa sa castige alegerile", a subliniat el.Cu privire la modalitatea de adoptare a legii privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, seful Guvernului a spus ca va fi luata o decizie."La Camera Deputatilor, daca toti partenerii care au participat la discutiile pe care le-am avut se tin de cuvant si isi mobilizeaza deputatii, avem sanse foarte mari sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi", a subliniat Ludovic Orban.