Orban si Ciolos, mesaje pentru moldoveni in ajun de alegeri: Votati cu curaj, frati basarabeni, eliberati-va de minciuni!

"Maine (duminica - n.r.) se decide directia in care va merge Republica Moldova. Sunt alegeri parlamentare, organizate dupa un sistem electoral nou, impus de majoritatea parlamentara de traseisti care asculta de ordinele oligarhului Plahotniuc. Batalia este inegala, seamana cu confruntarea dintre David si Goliat", spune, sambata, liderul liberalilor, Ludovic Orban, intr-o postare pe Facebook In opinia sa, campania electorala "a fost cap - coada o dezinformare permanenta". "Puternic sustinuta, marca Sputnik, impotriva blocului Acum, campanie orchestrata atat de media controlata de Plahotniuc cat si de cea controlata de Dodon. Sondajele de opinie sunt toate manipulate. Nimeni nu stie cu adevarat ce este in sufletul basarabenilor", sustine Orban.El afirma ca soarta si viitorul Republicii Moldova stau doar in mainile cetatenilor."Chiar daca situatia pare fara speranta, cetatenii Republicii Moldova trebuie sa stie ca soarta, viitorul lor sta doar in mainile lor si ca isi vor hotari destinul doar daca participa la vot si daca se elibereaza de minciunile care le-au fost servite de propaganda de dimineata pana seara si voteaza echipa pro-europeana, pro-democratie, pro-romaneasca si pro-bunastare formata de Andrei Nastase si Maia Sandu.Putini sunt cei care cred ca democratia si valorile europene pot castiga maine, dar, daca oamenii vor face ce trebuie maine, vor vota asa cum le dicteaza bunul simt, ratiunea si propriul interes isi vor face optiunea castigatoare", spune Orban.Liderul PNL indeamna cetatenii moldoveni sa mearga la vot."Votati cu curaj, frati basarabeni, si veti castiga. De pe celalalt mal al Prutului ma rog ca Dumnezeu sa va dea gandul cel bun si puterea de a izbandi", conchide Orban.PLUS isi afirma sustinerea totala fata de fortele democratice din Republica Moldova, care candideaza duminica la alegerile parlamentare, si isi exprima increderea ca cetatenii moldoveni vor vota pentru o societate care priveste cu speranta spre un viitor european."Cu ocazia alegerilor de duminica, 24 februarie, PLUS isi afirma sustinerea totala fata de fortele democratice din Republica Moldova, care inteleg pe deplin pericolul care pandeste in discursul antieuropean. Avem incredere ca fratii nostri, cetateni ai Republicii Moldova, vor vota pentru o societate care priveste cu speranta spre un viitor european, spre o apropiere europeana de o Romanie moderna si democratica", se arata intr-o postare pe Facebook a liderului PLUS, Dacian Ciolos.El spune ca Europa nu este completa fara Republica Moldova."Trebuie sa o spunem apasat si sa intelegem ca destinul european al fratilor nostri de peste Prut este alaturi de Romania, impreuna cu Romania. Republica Moldova nu trebuie sa se indeparteze de valorile si de principiile europene, asa cum, de altfel, nu trebuie sa o faca nici Romania", scrie Ciolos.Cetatenii din Republica Moldova vor alege duminica, pentru un mandat de patru ani, 101 deputati in Parlamentul unicameral de la Chisinau.Pentru prima data, scrutinul se va desfasura in baza unui sistem mixt - proportional si majoritar - intr-o circumscriptie nationala si in circumscriptii uninominale.In circumscriptia nationala se aleg 50 de deputati in baza votului reprezentarii proportionale.In circumscriptiile uninominale se aleg 51 de deputati in baza votului majoritar, cate unul de la fiecare circumscriptie.