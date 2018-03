Inalta Curte ar putea da astazi sentinta definitiva in cazul liderului PNL, Ludovic Orban

DNA: Cerem 1 an de inchisoare

In faza de fond al procesului, politicianul a fost achitat. Decizia a fost data in majoritate, intr-un complet de trei judecatori: doi magistrati (Geanina Cristina Arghir si Daniel Gradinaru) au fost pentru achitare, iar un magistrat (Stefan Pistol) a fost pentru condamnarea lui Ludovic Orban la 1 an de inchisoare cu suspendare. DNA a contestat decizia cu apel.Completul de 5 judecatori care va da decizia in acest caz este format din Iulian Dragomir (presedinte), Simona Encean, Ioana Bogdan, Leontina Serban si Silvia Cerbu.Pe 19 februarie s-a judecat ultimult termen din acest proces. Procurorul DNA a cerut pentru liderul PNL pedeapsa cu inchisoare cu executare orientata spre minimum,"Cerem sa dispuneti pentru inculpatul Orban condamnarea orientata spre minimum cu executare cu privare de libertate. (...) Orban s-a folosit de functia sa din partid de obtinerea de foloase necuvenite. Influenta este data de pozitia sa din partid. La data faptei, Orban era constient de puterea pe care o avea datorita functiei sale din partid. Este real ca Urdareanu este cel care l-a contactat, insa Orban este cel care a insistat pentru a se intalni cu Urdareanu. (...)Din coroborarea probelor, rezulta fara echivoc concluzia ca inculpatul, in functia de conducere a PNL i-a solicitat lui Urdareanu sprijin cu eludarea dispozitiilor legale, ceea ce reprezinta foloase necuvenite", a spus procurorul DNA la ultimul termen de judecata, mentionand ca infractiunea de care Ludovic Orban este acuzat se pedepseste cu inchisoare de la un an la cinci.Ludovic Orban a respins toate acuzatiile si a cerut achitarea."Vad ca DNA cauta sa creeze o legatura intre desemnarea ca si candidat la functia de primar si functia politica pe care am ocupat-o. Desemnarea mea in functia de candidat nu a fost facuta datorita functiei. Desemnarea ca si candidat s-a facut in baza sondajelor de opinie care ma plasau la momentul acela drept cel cu cele mai mari sanse. (...)In interceptari eu spun ca exista un plafon maxim care poate fi cheltuit. Prin acest lucru arata nu un indicator catre martorul denuntator, ci releva intentia mea de a ma incadra in prevederile legale. (...) Ma consider nevinovat, nu am abuzat de influenta politica. Nu am facut nici cea mai mica aluzie la aceasta functie. Nu am avut niciun moment intentia de a beneficia de finantare ilegala. Nu e Biblia aici, dar v-am jurat. Am incredere in capacitatea dumneavoastra de a judeca", a declarat Ludovic Orban, in ultimul cuvant adresat instantei.Ludovic Orban, in prezent presedinte PNL, a fost trimis in judecata de DNA in luna mai 2016, fiind acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite.Procurorii sustin ca pe 1 martie 2016, Ludovic Orban ar fi contactat pe Tiberiu Urdareanu caruia iar fi cerut bani pentru campania electorala pentru alegerile locale din vara anului 2016, in care Orban fusese nominalizat pentru a candida la functia de primar al Municipiului Bucuresti.