Ludovic Orban are astazi ultimul termen in procesul in care DNA contesta achitarea

La termenul de astazi vor fi ascultate pledoariile avocatilor lui Ludovic Orban si motivele pentru care procurorii DNA au contestat decizia de achitare primite de politician in prima instanta. Politicianul isi va spune punctul sau de vedere in ultimul cuvant acordat de instanta. Sentinta poate fi data tot astazi, sau poate fi amanata pentru ca avocatii sa depuna concluziile scrise. Decizia va fi definitiva.Dosarul a fost repartizat Completului de cinci judecatori, al carui presedinte este Iulian Dragomir. In 31 ianuarie 2017, magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l-au achitat pe Ludovic Orban, fostul candidat PNL la Primaria Capitalei, in dosarul in care este judecat pentru folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul a durat mai putin de un an.Decizia de achitare a fost luata in majoritate, doi judecatori au decis achitarea in timp ce al treilea judecator a considerat ca fostul candidat PNL la Primaria Capitalei ar trebui condamnat la un an de inchisoare cu suspendare.Ludovic Orban, in prezent presedinte al PNL, a fost trimis in judecata de DNA in luna mai 2016, fiind acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite, cauza fiind judecata de Inalta Curte de Casatie si Justitie.Procurorii sustin ca la data de 1 martie 2016, Ludovic Orban ar fi contactat un om de afaceri pe care il cunostea, cerandu-i bani pentru campania electorala pentru alegerile locale din vara anului 2016, in care Orban Ludovic fusese nominalizat pentru a candida la functia de primar al Municipiului Bucuresti. Omul de afaceri caruia Ludovic Orban i-ar fi solicitat ajutorul financiar este Tiberiu Urdareanu.