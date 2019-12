Orban a schimbat vicepresedintele ANRP, dupa ce a fost pus sub urmarire penala de DNA

Ziare.

com

Potrivit unei decizii a premierului, publicata marti in Monitorul Oficial, Claudita Selavardeanu a fost eliberata din functia de vicepresedinte al ANRP, cu rang de subsecretar de stat.Ea a fost pusa sub urmarire penala, in urma cu cinci zile, de procurorii DNA, intr-un dosar in care este acuzata ca ar fi permis unor persoane acces la informatii nedestinate publicitatii."Procurorii din cadrul DNA - Sectia de combatere a coruptiei au dispus efectuarea urmaririi penale fata de doua persoane, in legatura cu accesul la informatii nedestinate publicitatii menite sa permita obtinerea de foloase necuvenite in dosare de despagubire de la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, fapte presupus a fi savarsite in perioada iunie-decembrie 2019, respectiv Selavardeanu Claudita, vicepresedinte al ANRP, pentru savarsirea infractiunii de permiterea accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (36 acte materiale) si o persoana fizica, administrator al unei societati comerciale de consultanta din Pitesti specializata in solutionarea dosarelor de retrocedare, pentru savarsirea infractiunii de folosirea de informatii nedestinate publicitatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite (36 acte materiale)", se arata intr-un comunicat al DNA.