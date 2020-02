Adopta guvernul azi OUG pentru alegeri anticipate? Orban: Paza buna trece primejdia rea

Ziare.

com

"Exista un astfel de proiect. Impreuna cu AEP a existat aceasta discutie si a rezultat necesitatea reglementarii situatiei in care se ajunge la alegeri anticipate. La ora actuala in legistlatie nu exista o reglementare precisa cu privire la anticipate.Se stie clar ca exista prevederi constitutionale care stabilesc termenul maxim de organizare al alegerilor anticipate din momentul dizolvarii Parlamentului este de 90 de zile. Ca atare este necesara o adaptare a legislatiei pentru a avea prevederi concrete in cazul anticipatelor", a explicat Ludovic Orban.Intrebat daca OUG va fi adoptata in sedinta de azi de guvern, primul ministru a spus: "paza buna trece primejdia rea".Ludovic Orban a precizat ca Executivul trebuie sa fie pregatit pentru situatia in care motiunea PSD va trece."Noi trebuie sa fim pregatiti pentru ca in cazul in care va exista o majoritate pentru motiune, decizia noastra este sa nu mai votam investirea Guvernului, astfel incat sa fie declansate alegeri anticipate", a subliniat Orban.Premierul a mai afirmat ca nu cunoaste continutul final al ordonantei, ci doar forma intermediara."Cu siguranta este o adaptare a termenelor care este necesara datorita termenului limita de 90 de zile care este stipulat. Nu cunosc continutul final acestei ordonanta stiu doar faza intermediara a ordonantei pe care am discutat-o. Veti primi toate informatiile acestui act normativ in momentul in care el va fi adoptat de guvern", a mai afirmat premierul.Motiunea de cenzura a PSD intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" a fost citita luni in Parlament Azi, Birourile Permanente reunite ar fi trebuit sa decida calendarul dezbaterii si votului motiunii, insa sedinta a fost amanata, dupa ce parlamentarii PSD si UDMR nu s-au prezentat "Sedinta Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului a fost anulata, urmare a retragerii celor de la UDMR si lipsei celor de la PSD, initiatorii motiunii de cenzura!", a spus liderul deputatilor PNL Florin Roman, precizand ca initiatorii motiunii au fugit din sala.La randul sau, Alina Gorghiu a afirmat ca parlamentarilor PSD le este frica, pentru ca nu au voturile necesare pentru a vota motiunea si ca de aceea au boicotat sedinta de marti.Conform unor surse, sedinta ar fi amanata pana dupa sedinta de Guvern de la ora 14:00.