Andrei Tinu, revocat pentru a doua oara de la sefia Autoritatii pentru Cetatenie: Contest decizia in instanta si fac plangere penala impotriva lui Orban

Este a doua oara cand premierul Orban incearca sa-l dea jos din functie pe Andrei Tinu. Prima data el a incercat la finalul anului 2019, dar fiul jurnalistului a contestat in instanta decizia si a obtinut suspendarea ordinului in ianuarie 2020. Asa ca premierul a fost nevoit sa emita Decizia 22/2020 care dispunea suspendarea inlocuirii din functie. Andrei Tinu a revenit, din 14 ianuarie, in functia de conducere.In esenta, Orban a dat luni seara o noua hotarare prin care inceteaza efectele prevederilor Deciziei prim-ministrului 22/2020. O adevarata epopee birocratica.Contactat de, Andrei Tinu spune ca el nu o sa paraseasca functia de presedinte al ANC, deoarece are in favoarea lui o hotarare judecatoreasca executorie de mentinere in aceasta pozitie, care nu poate fi anulata de un act administrativ."Voi contesta noua decizie a prim-ministrului in contencios-administrativ la Curtea de Apel Bucuresti si voi face o plangere penala impotriva lui Ludovic Orban si a secretarului general al Guvernului, Antonel Tanase, pentru savarsirea infractiunii de nerespectare a hotararilor judecatoresti si abuz in serviciu," declara Andrei Tinu.Intr-o postare pe Facebook, Tinu scria luni seara ca:"In ziua in care in Romania se inregistreaza al 47-lea deces provocat de COVID-19 si al 1.952 roman este infectat cu acest virus nenorocit, prioritatea "0" a premierului Orban este inlaturarea mea de la conducerea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie!Printr-o decizie de revocare mascata, emisa astazi), din nou cu abuz de putere, acesta incearca sa incalce dispozitiile hotararii judecatoresti executorii prin care am fost repus in functia de presedinte al Autoritatii", scria acesta.Potrivit deciziei lui Orban, in locul lui Tinu a fost numita Adriana-Elena Mota. Fost consilier al Prefecturii Gorj si fost consul al Romaniei in Italia, pentru o perioada scurta de timp, aceasta a ocupat mai multe functii la nivel central in timpul guvernarii pedeliste, potrivit presei din Gorj.Decizia de revocare din functie a lui Andrei Tinu a fost salutata de fostul ministru PSD al Justitiei, Ana Birchall. Aceasta spune ca decizia s-a luat in baza unui raport al Corpului de Control, privind modul in care au fost gestionate solicitarile unor cetateni rusi si ucraineni de a deveni romani. In acest caz a fost sesizat Parchetul General, dar ancheta a fost declinata la DNA.Birchall apreciaza ca ANC trebuie reorganizata in directie in cadrul Ministerului Justitiei, aspect care ar duce la o economie de bani."Astazi domnul Andrei Tinu a fost revocat din functia de secretar de stat din cadrul Autoritatii Nationale pentru Cetatenie avand la baza raportul Corpului de Control intocmit, foarte profesionist si responsabil, pe timpul mandatului meu de ministru al Justitiei.Este o decizie corecta, desi, sincer, cam tarzie. Sper ca si ceilalti membri din conducerea ANC sa plece, urgent, din functii! De asemenea, imi exprim speranta ca si DNA va avansa cu ancheta astfel incat toti care au gresit sa plateasca conform legii!," scrie, pe Facebook, Ana Birchall.