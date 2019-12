Augustin Zegrean: Cele trei legi pe care Guvernul si-a angajat raspunderea trebuie trimise la promulgare. Nu ne jucam de-a tara!

art.114 din Constitutie

Premierul Orban, "in eroare"

Ce efecte va avea decizia CCR

Angajarea raspunderii pe buget "nu incalca nimic"

Precizarile vin in contextul in care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea pe un pachet de trei legi in data de 12 decembrie si nicio motiune de cenzura nu a fost votata de Parlament pana astazi, 17 decembrie.Angajarea raspunderii Guvernului este reglementata in, care spune urmatoarele:(1) Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.(2) Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 113.(3), iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.(4) In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.PSD nu a depus o motiune de cenzura, in schimb a sesizat Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) cu privire la doua dintre proiecte (cel care proroga unele termene din justitie si cel care abroga OUG 51) , CCR anuntand marti ca va dezbate subiectul in data deCe se intampla cu legile pana atunci?, precizand ca toate cele trei proiecte pe care si-a angajat Guvernul Orban raspunderea trebuie trimise imediat la presedinte pentru promulgare."Procedura angajarii raspunderii este o procedura speciala, la care nu ar trebui sa se apeleze in fiecare zi. Ea a fost trecuta in Constitutie pentru situatii speciale, cand prim-ministrul isi doreste o lege mai importanta, urgenta, sau cand vrea sa isi angajeze raspunderea pe un program.Constitutia spune care este procedura, iar ea a fost reluata in regulamentele Camerelor. De la momentul depunerii in Parlament a proiectului asupra caruia premierul isi angajeaza raspunderea, in termen de 3 zile, cine doreste poate depune motiune de cenzura. Se face lista de initiatori si, daca se depune motiunea, ea se dezbate., Guvernul pica., conform Constitutiei, proiectul de lege se considera ADOPTAT si se trimite la promulgare, iar presedintele poate, la randul sau, sa ceara reexaminarea legii., dupa 3 zile proiectul se considera adoptat si se trimite la promulgare", a explicat Augustin Zegrean, fost parlamentar si presedinte al Curtii Constitutionale.In plus, acesta a atras atentia asupra unei alte erori de interpretare a Constitutiei."L-am auzit pe premierul Orban spunand ca trebuie sa treaca doua zile, astfel incat una dintre Camere sa anunte ca a trecut legea si poate fi sesizata CCR. Eu cred ca dl prim ministru este in eroare in aceasta situatie.Asta era valabil in situatia proiectelor care trec prin Parlament, astfel incat sa stie toti ca legea a fost adoptata - se face acel anunt ca s-a adoptat si incepe sa curga termenul de sesizare a CCR.Aici nu este cazul. Aici, dupa 3 zile, legea poate fi trimisa la promulgare si presedintele are acel termen de promulgare (care este un termen normal, de 20 de zile) sau poate sa ceara reexaminarea legii", a explicat Augustin Zegrean.Concluzia este ca ""."Sigur, daca CCR va admite sesizarea, legea va avea aceeasi soarta ca orice alta lege asupra careia se admite o cerere de verificare a constitutionalitatii. Daca parti din ea sunt declarate neconstitutionale, acelea se inlatura din lege. Sau intreaga lege poate fi declarata neconstitutionala.Iar daca se admite sesizarea pe probleme de procedura adoptarii, legea va fi integral declarata neconstitutionala, pe motive 'extrinseci', asa se numeste in limbaj constitutional", ne-a explicat acesta.Intrebat daca, in cazul asta, sesizarea PSD nu pare sa aiba totusi o noima, Augustin Zegrean a raspuns: "Are,".De asemenea, intrebat ce se intampla daca Marcel Ciolacu si Teodor Melescanu, presedintii Camerelor, refuza sa semneze documentele necesare si sa trimita cele trei legi la promulgare, Augustin Zegrean a spus ca acestia "isi asuma o raspundere"."Este un abuz care inca nu s-a practicat", a mai comentat el.Si daca Marcel Ciolacu va spune ca asteapta raspunsul CCR inainte de a trimite legile la promulgare?Repet, este o situatie speciala, iar Constitutia spune clar: Daca o motiune de cenzura nu a trecut in trei zile, proiectul se considera ADOPTAT", a argumentat Augustin Zegrean.Iar daca CCR va da in ianuarie o decizie favorabila PSD, atunci "se intampla ce se intampla cu orice lege supusa controlului, dar", mai spune fostul presedinte al CCR.Pe de alta parte, Augustin Zegrean sustine ideea unei angajari a raspunderii Guvernului si pe Legea bugetului, afirmand ca premierul Orban "" daca ia aceasta decizie, desi au existat parlamentari care s-au plans ca s-ar incalca astfel atributiile Parlamentului."Nu incalca nimic. Eu de mult timp am spus ca asta este metoda pentru Legea bugetului. Legea bugetului este aproape exclusiv atributul Guvernului. El il intocmeste. Structura legii nu poate fi modificata pentru ca in Constitutie, la 138, se spune ca 'Nici o cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare', asa ca cel care propune amendamente trebuie sa spuna si de unde se iau banii.Si am avut o situatie, cred ca in 2006, cand un domn senator a facut 700 de amendamente si am stat 3 saptamani ca sa le dezbatem si toate au fost respinse.Ar fi bine ca cei din actuala Opozitie de data asta sa taca, pentru ca Legea bugetului trebuia facuta deja. De ce nu au facut-o ei, cei care au fost la putere pana 'alaltaieri' si care trebuiau sa depuna proiectul in Parlament, dar nu l-au depus?", a intrebat retoric fostul presedinte al Curtii Constitutionale.