Augustin Zegrean, despre starea de alerta: Exista o singura solutie, ca presedintele sa prelungeasca starea de urgenta cu trei zile

PSD a fost cel care a atras atentia asupra intarzierii cu care Guvernul Orban a adoptat proiectul de lege, abia astazi, luni, 11 mai."Ne aflam intr-o situatie extrem de grava. Acest Guvern incompetent a anuntat de 2 saptamani ca starea de urgenta va fi ridicata. Nu au gasit nimic sa puna in loc, nu au facut nimic in aceasta perioada in afara de tunuri pentru firmele de casa, Orban si ministrii se contrazic cu privire la relaxarea unor masuri, insa oamenii nu stiu ce sa faca dupa 15 mai", a spusAcesta a reamintit ca exista termene clare dupa adoptarea oricarei legi: timp de 2 zile ea poate fi contestata la CCR, iar daca este promulgata de presedinte, intra in vigoare doar la 3 zile dupa publicarea in Monitorul Oficial.La randul sau,a spus ca Guvernul este "iresponsabil" pentru ca a adoptat atat de tarziu proiectul privind starea de alerta, fortand Parlamentul sa il treaca prin ambele camere atat de rapid."E o lipsa de respect fata de popor, de Parlament, sa nu ai parte de dezbatere cu adevarat importanta, larga, pe un proiect de act normativ care priveste o tara", a mai spus Robert Cazanciuc.Intr-o interventie telefonica la Digi24,a confirmat existenta unor termene batute in cuie, facand referire la Art.78 din Constitutie, care spune ca orice lege "" si la art. 15 din Legea CCR, care spune ca o lege poate fi contestata la Curtea Constitutionala in termen de 2 zile daca a fost adoptata cu procedura de urgenta, asa cum este cazul de fata."Problema este adevarata. Legea nu poate intra in vigoare mai repede de 3 zile de la publicarea in Monitorul Oficial, asa scrie in constitutie, art 78. (...) Legea trebuie sa intre in vigoare sambata (16 mai, n.red.) S-ar putea, daca ar fi adoptata miercuri, pentru ca si ziua in care se adopta intra in calcul. Dar 2 zile legea trebuie sa stea la dispozitia celor care pot sesiza CCR.", a subliniat Augustin Zegrean.Intrebat de moderatorul emisiunii, fostul presedinte al CCR a spus ca sunt solutii, dar ele nu vor conveni romanilor, care "vor sa scape si sa mearga la bere".. Oricand, presedintele poate sa prelungeasca starea de urgenta, cu inca o luna daca vrea. Daca nu pot sa rezolve problema pana sambata,", a mai spus Augustin Zegrean.Luni, dupa declaratiile PSD, premierul Ludovic Orban a dat de inteles ca situatia s-ar putea regla printr-o Ordonanta de Urgenta care va fi adoptata joi.