Ce se intampla in Romania cat dam refresh la Monitorul Oficial, sa vedem cele 25 de ordonante ale Guvernului Orban

Cei doi ani de regim Dragnea au adus un element nou comportamentului civic, si anume asumarea unui rol cat se poate de direct de watchdog. Cetateanul a fost fortat de abuzul de putere al politicienilor sa isi depaseasca statutul de votant reprezentat si a intrat in hainele unui supraveghetor al politicii, ceea ce a dus, dincolo de exercitiul democratic, si la un surplus de polarizare si impostura deopotriva.Intelegerea legislativa nu e cu acces general, incat sa poata fi pur si simplu tradusa in fiecare bula de Facebook, fara sa ne trezim astfel cu traduceri/scenarii antagonice. Cum insa intre societate si autoritate politica s-a produs o ruptura, fiind compromis contractul prin care cetateanul isi delega unele drepturi reprezentatilor politici, oamenii au inceput sa citeasca dimineata in metrou, in loc de vreo carte, un ziar sau bula de Facebook, Monitorul Oficial, sa poata prinde raul in flagrant, daca e cazul. Lucrurile au revenit la banal dupa ce ultimul premier al lui Dragnea, Viorica Dancila, a fost demis, iar la Palatul Victoria s-a instalat un cabinet cu totul liberal.Cele 25 de ordonante de urgenta adoptate de Guvernul condus de Ludovic Orban in ultima seara de mandat legitim, inainte de demiterea prin motiune de cenzura, au produs o intoarcere la comportamentul civic de supraveghere al politicienilor de la putere, care guverneaza discretionar, pentru ca asta este ordonanta de urgenta si de aceea urgenta trebuie sa fie mult mai importanta, in fiecare caz, decat abuzul de legiferare. Altfel spus, beneficiile pe care un astfel de excendent de putere le aduce trebuie sa depaseasca riscurile si efectele adverse.Or, noi suntem acum in plina simptomatologie a reactiilor adverse, prima dintre ele fiind regresul democratic. A doua este sentimentul aceasta al neispravirii si al lucrului facut de mantuiala, asa cum se toarna asfalt pe strazile din Bucuresti, un fel de carpeala care tine peste iarna, in primavara iesind deja de sub mizerie gropile si denivelarile.Ordonantele atat de urgente si puse la gramada nu au ajuns la Monitorul Oficial nici inainte si nici macar in ziua demiterii Guvernului PNL, prin motiune de cenzura. Asa ca in metrou au reaparut ecranele telefoanelor deschise pe pagina Monitorului Oficial, cu butonul de refresh suprasolicitat.Intre timp:* Harta mortalitatii infantile publicata de Organizatia Salvati Copiii Romania aduce in prim-plan radiografia de tara pe care o stim cu totii, teoretic, dar e cu totul altceva sa o vezi din apropiere. Tara este decupata in doua, iar criteriul acestei decupari este moartea copiilor de sub un an.Astfel, daca media pe tara este de 6 la mia de copii nascuti vii, tara se imparte in doua bucati: una isi poate salva nou-nascutii si are rata mortalitatii mai mica sau in preajma mediei nationale, in vreme ce in cealalta mor mai multi copii decat media pe tara. Intre judetele norocoase si cele ghinioniste discrepanta e colosala, si de trei ori mai mare e aceata rata care masoara mortalitatea infantila in Tulcea sau Botosani fata de Ilfov sau Bucuresti.Un clivaj si mai dramatic e intre sat si oras. In Botosani, rata mortalitatii infantile in rural e de cinci ori mai mare decat in urban. Cum? Saracia, accesul slab la servicii medicale in timpul sarcinii, nasterii si in primele luni ale nou-nascutului, cercul vicios al saraciei educationale care taie practic dreptul la educatie al multor fete de 14, 15 ani, care ajung in statisticile mamelor minore si slaba acoperire a judetului, din punct de vedere medical.Sunt copii care se nasc prematur, pe care medicii ii salveaza aproape cu mainile goale si ii recupereaza la terapie intensiva si care, dupa doua, trei luni de incubator sunt luati acasa, in sat, si mor, pentru ca nu exista acolo conditii minime de igiena si acces real la servicii medicale.* E epidemie de gripa si un haos complet in scoli. Mai mult, din cauza erodarii increderii, pe de o parte, si a isteriilor alimentate de primarul Gabriela Firea, pe de alta parte, in Bucuresti camerele de urgenta sunt suprasolicitate, pentru ca nimeni nu mai merge la medicul de familie, de frica ca e impostor si ca nu se pricepe. Aceasta erodare a increderii in autoritatea competenta este cea mai mare paguba facuta de guvernarile postdecembriste.* Cateva ore de ninsoare pe an transforma Bucurestii intr-o mocirla ostila, dar cu Guvernul Orban sacrificand revenirea la doua tururi de scrutin pentru alegerile locale, Administratia Firea ar putea fi marele castigator, mai sta o tura.La ultimul F5, ordonantele, cele 25 sau macar pe rand, nu au fost publicate in Monitorul Oficial.