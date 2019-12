Cel mai mare rau pentru Guvernul Orban

Ziare.

Unui partid aflat in criza interna, chiar daca mai putin vizibila in ultima vreme pentru ca stie sa tina capacul pe oala, inaintea unui congres crucial si cu perspectiva unui an electoral greu, ii convine de minune Opozitia, mai ales cand Guvernul este atat de vulnerabil. De ce sa-l rastoarne?Dupa cum nu cred ca Guvernul Orban tremura ca CCR ii va declara neconstititionala angajarea de raspundere pe chestiunea duratei specializarii la INM, pentru ca pe aceeasi tema exista si un proiect de lege in procedura avansata. Este foarte posibil sa se intample asa, avand in vedere si jurisprudenta, si componenta CCR.In 2010 a fost reclamat la CCR un conflict de natura constitutionala dupa ce Guvernul si-a angajat raspunderea pe Legea educatiei nationale, desi proiectul exista in Parlament. Decizia nr. 1431/2010 a fost de admitere a sesizarii, iar motivarea este riscanta pentru angajarea de acum:Dar nu exclud ca Guvernul Orban exact asta sa isi doreasca, pentru ca, pe de-o parte, ar avea ocazia sa se victimizeze, iar, pe de alta parte, ar scapa de grija altor teme cu care e presat de propriul electorat sa isi angajeze raspunderea, adica Sectia Speciala si alegerea primarilor in doua tururi, ambele incluse si in proiecte deja in Parlament in diferite faze. Si ar putea sa le foloseasca pe ambele ca munitie electorala anul viitor.Asta nu inseamna insa ca Guvernul Orban poate sta linistit, dimpotriva, ceea ce il poate lovi este cu mult mai rau decat CCR sau vreo motiune.Pe de-o parte, proiectul de buget pe care l-a construit arata deja o perspectiva de indatorare mare si sunt specialisti precum Gabriel Biris care spun ca tinta de deficit de 3,6% e o gluma, pentru ca la un calcul simplu il arunca peste 4%.Exista si informatii ca Guvernul ar fi negociat deja cu Ursula von der Leyen un deficit de 4,5% pentru 2020, necesar pentru acoperirea tuturor fanteziilor PSD legiferate deja. Si se pare ca presedintele CE a acceptat, pentru a nu se trezi iar cu socialistii la putere in Romania, dar avand promisiunea ca, dupa alegerile parlamentare, deci dupa trecerea hopului, vor urma ajustarile necesare.Chiar dl Orban a spus in Parlament ca bugetul nu mai suporta nicio cheltuiala suplimentara . Si exact aici este de asteptat sa loveasca PSD, fie prin amendamente la buget, fie prin proiecte de lege, daca bugetul va trece tot prin angajarea raspunderii.De exemplu, PSD se gandeste la dublarea alocatiilor pentru copii , exact cum a facut PNL anul trecut. Si liberalilor li s-a spus ca nu au indicat surse de finantare si totusi a fost o mare victorie sub argumentul ca pentru copii trebuie sa se gaseasca.In regula, sa gaseasca si Guvernul Orban atunci. Va fi foarte greu sa se opuna, avand in vedere propriile argumente de anul trecut.Apoi, vad ca a fost adus la suprafata si a ajuns in fata votului final un proiect de scadere de la 1 ianuarie a TVA la 16% si la 5% pentru alimente, depus de un deputat liberal, dl Roman , extrem de populist de altfel de felul domniei sale.Ce vor face liberalii? Vor vota impotriva? Adica impotriva ieftinirii? Impotriva expunerii de motive facuta de propriul coleg? L-a impresionat pe dl Roman impactul estimat la 11 miliarde de lei in 2020?Si chiar daca ei se vor opune cu sacrificiul de imagine aferent, ma intreb cati isi vor mai asuma acest deficit de imagine in an electoral ca sa salveze guvernul minoritar? Si daca o vor face, ce pret vor cere in schimb?Si vorbesc doar despre doua chestiuni aflate pe rol, insa oricand poate aparea orice idee izvorata din "generozitatea" PSD.Cum poate PNL sa combata acest urias pericol? Incercand sa-si intareasca majoritatea pentru a mai schimba raportul de forte, astfel incat sa mai blocheze din aceste initiative. Dar asta nu se poate decat prin traseism, adica inghitind tot felul de reevaluati de pe la Pro Romania si chiar PSD. Iar ALDE trebuie si el tinut cuminte cu locuri pe listele PNL, cum altfel?Electoratul PNL este insa radicalizat anti-PSD, asta a fost miza campaniei, fiecare asemenea transfer combinat cu incapacitatea lor de a livra ce au promis costa electoral.Asa cum costa tot felul de numiri aberante ca aceea a secretarului de stat de la finante Mironel Panturoiu, acuzat ca ar fi escrocat niste oameni care nici macar acum nu pot locui in apartamantele pe care le-au platit. Sau a tenorului sindicalist Cosmin Marcovici , care a calificat drept "ciuma" proiectele Alinei Cojocaru si Johan Kobborg, care au fost practic alungati din Romania.Putea PNL sa evite situatia aceasta? Eu cred ca da, cu conditia sa fi fost un partid reformat care nu are in gena, atat cea pedelista cat si cea liberala, populismul si jocul cu pomana electorala.Un partid reformat, cu incredere in electoratul sau pe care il vrea si il educa rational, nu captiv, si mai ales in credibilitatea sa, ar fi refuzat mariri de 40% care oricum vor fi numai pe hartie, pentru ca le va corecta piata prin inflatie si ar fi inceput deja ceea ce anunta presedintele in campanie, adica reconstructia Romaniei.Mi se pare de neiertat ca Guvernul Orban anunta prin buget ca va continua sa imprumute galopant Romania, incarcand o factura uriasa pentru viitor, cu perspectiva de criza, in pofida avertismentelor Standard & Poor's , numai din calcul electoral. Ca nu face decat sa contiune politica dezastruoasa a PSD.