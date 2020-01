Compromis politic intre Ponta si Orban? Pro Romania primeste bani de la buget desi nu a participat la alegeri, cum spune legea

in prima zi a anului

Dezvaluirea a fost facuta pe Facebook, sub titlul "", de, care a precizat ca "amendamentul a fost propus de Victor Ponta si acceptat de Guvernul Orban"."Conform legii privind finantarea partidelor, de subventia acordata de stat beneficiaza doar partidele care au participat la ultimele alegeri locale si parlamentare, proportional cu voturile obtinute., in special de la PSD.Cu alegerile locale si parlamentare in vizor, Victor Ponta avea nevoie sa-si rotunjeasca fondurile de campanie ca sa treaca pragurile electorale, mai ales ca a scazut masiv in sondaje de cand l-a parasit Mihai Tudose. Asa ca a propus o 'mica' derogare:Putem doar sa ne imaginam ce promisiuni s-au facut PNL-ului pentru aceasta imensa concesie, care nu doar ca-i", subliniaza Mihai Badea.Intr-adevar,din Legea 5/2020, legea bugetului, promulgata luni de presedintele Iohannis si publicata in Monitorul Oficial (deci intrata in vigoare) prevede urmatoarele: "Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a), alin. (4) si art. 19 din Legea nr. 334/2006 , in anul 2020 subventiile acordate partidelor politice, prevazute in bugetul Autoritatii Electorale Permanente se acorda pe baza numarului total de parlamentari inscrisi in fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020".Pana ieri, subventiile de la buget se acordau partidelor proportional cu voturile obtinute la alegerile anterioare, iar Pro Romania nu era pe lista.Mihai Badea mai atrage atentia asupra unui aspect, dezvaluind ca "negocieri similare s-au purtat si pentru crearea grupului parlamentar Pro Europa, cu, care impune conditiile ca partidul sa fi participat la ultimele alegeri parlamentare si sa fi obtinut mandate de deputat"."De altfel, cand Biroul Electoral Central a intrebat Secretarul General al Camerei Deputatilor care sunt grupurile parlamentare existente pe 1 septembrie 2019,, chiar daca pe site-ul oficial aparea de multa vreme ", adauga Mihai Badea, care a fost reprezentantul USR in Biroul Electoral Central la alegerile prezidentiale de anul trecut."Si uite-asa,: finantare, sali de grup parlamentar, posturi de consilier, locuri in biroul permanent, in comitetul liderilor, in comisii, etc. Cu ajutorul PNL-ului", conchide consilierul parlamentar al USR.Reamintim ca tot luni, ziua in care a fost promulgat bugetul de stat, cinci parlamentari care au plecat din Pro Romania dupa ce au votat motiunea de cenzura impotriva guvernului Dancila au fost primiti in PNL. Mai mult, doi dintre ei, Daniel Constantin si Sorin Cimpeanu, fondatori ai partidului Pro Romania alaturi de Victor Ponta, vor ajunge direct in conducerea PNL, prin votul Biroului Executiv.Propulsat in politica de Dan Voiculescu, fost presedinte al PC si ministru al Agriculturii, Daniel Constantin a facut parte, in calitate de co-presedinte al ALDE, si din Guvernul Grindeanu la momentul adoptarii controversatei OUG13, care a scos zeci de mii de romani in strada.De altfel toti cei cinci parlamentari primiti luni in PNL sunt traseisti:Anterior, sisi-au anuntat demisiile din partid si ralierea la grupul parlamentar al PNL.In august 2017, presedintele PNL Ludovic Orban declara ca "fenomenul traseismului politic trebuie oprit pentru ca el este de fapt o grava deteriorarea mandatului reprezentativ si a democratiei in Romania", asa ca PNL dorea "sa puna piciorul in prag" si sa combata traseismul politic prin depunerea unui proiect de lege.De asemenea, in august 2019 Conducerea PNL a decis prin vot ca "traseisti" din zona PSD, ALDE si ProRomania sa nu fie primiti in partid. Luni, dupa sedinta BEx, acelasi presedinte al PNL Ludovic Orban, acum si premier, a explicat ca "inglobarea" noilor "colegi" in partid a fost o decizie "logica"."Noi am purtat discutii si nu am facut niciun secret din asta (...) Au luat aceasta decizie de a fi alaturi de PNL si de partea, sa spun, sanatoasa a mediului politic si nicidecum sa ramana rataciti pe la usile PSD... Asa cum sunt altii. Ca atare, e, atat domnul rector Sorin Campeanu, care este o personalitate deosebita in domeniul educatiei, cat si Daniel Constantin, care a fost minstru al Agriculturii, si alti colegi, Mircea Banias, si alti parlamentari sunt practic incepand de astazi colegii nostri", a mai spus Ludovic Orban.