COVID-19: Vela si Orban ne spun cat de bine stam pe langa Spania. Comparatia e nepotrivita si fortata

"Raportat la un milion de locuitori, stam net mai bine si nu se datoreaza neaparat Guvernului, meritul e al cetatenilor. E un procent destul de mic de teribilisti si oameni care nu au fost responsabili", a spus Vela, marti, in fata jurnalistilor.Un anunt similar facea si Ludovic Orban la sfarsitul lunii martie, spunand ca meritul e al Guvernului, care a luat "masuri graduale, cu spirit de anticipatie". "Masurile au fost luate cand alte tari nici macar nu discutau, noi am fost criticati pentru masuri", mai spunea atunci Orban, referindu-se la numarul de decese, ca "cifrele vorbesc de la sine".Comparatia este insa si nepotrivita, si fortata. In primul rand, Spania are aproximativ 47 de milioane de locuitori, Romania mai putin de jumatate, cu putin peste 19 milioane. Si, apoi, capacitatile de testare ale Spaniei sunt de aproape 4 ori mai mari. Mai multe teste, mai multe cazuri depistate, ceea ce s-a demonstrat deja si in Romania odata cu cresterea capacitatii de testare.In Spania s-au imbolnavit 170.099 de persoane si 17.756 au murit. E adevarat, Spania are 3.638 de cazuri la un milion de locuitori, dar a si facut 12.833 de teste raportat la un milion de locuitori.In acelasi timp, Romania a identificat 6.633 de imbolnaviri si 332 de decese. Asta inseamna 345 de cazuri la un milion de locuitori, dar a facut si doar 3.493 teste raportat la un milion de locuitori.Iar in ce priveste numarul mortilor, amintim ca si la acest moment tot mai apar cazuri anuntate la multe zile dupa deces, autoritatile explicand ca au fost probleme in raportarea pe judete si au luat cazurile din urma la verificat.