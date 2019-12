Cum modifica Guvernul OUG 114: "Am anulat efectele nocive pentru energie, Pilonul II, banci si comunicatii"

Ziare.

"Cand am primit votul de investitura, ne-am angajat sa corectam OUG 114 care a generat efcte nocive in foarte multe domenii din economia romaneasca, si de asemenea, in societate. Proiectul de lege stipuleaza corectarea prevderilor vizate de domeniul energetic, financiar-bancar, domeniul comunicatiilor, fondurilor private de pensii.De asemenea, cuprinde o serie de masuri exact cum cuprindea si OUG 114, in mai multe domenii de ativitate, de la chestiuni legate de sporuri, pana la diferite tipuri de reglementari privitor la cehltuielile care se efectueaza in bugetul de stat, la momentul OUG 114 privitor la bugetul pe 2019 in legea pe care noi am propus-o Parlamentului, privitor la 2020", a afirmat premierul Orban, in plenul reunit, de luni, al Camerei Deputatilor si Senatului.In domeniul Energiei, Guvernul se angajeaza sa reglementeze situatia consumatorului vulnerabil."Sa va spun pe scurt privitor la Energie: Se stie ca dupa ce Romania a trecut la liberalizarea energiei electrice si gazului, OUG 114 a revenit la pretul reglementat pentru cosnumatorii vulnerabili, captivi, casnici, impunandu-se producatorilor un pret de vanzare ca si producator, atat pentru energie electrica, cat si pentru gazul natural. Revenirea la o piata libera in domeniul energiei si al gazului, nu se va produce imediat, de la 1 ianuarie, ci cu o perioada de tranzitie, care sa permita revenirea la fixarea preturilor pe piata si sa ne permita timpul, ca Guvern sa aprobam reglementarea referitoare la cosnumatorul vulnerabil.E o prblema care greveaza de mult timp si pe care niciun Guvern nu a rezolvat-o. De exemplu, de pretul la gaz si energie nu benficiaza doar categoriile vvulnerabile, cei cu venituri mici, ci toti cetatenii. Ceea ce ne dorim este sa directionam resursele catre cetatenii romani care au nevoie de sprijin din cauza venituriolor mici pe care le incaseaza. In perioada de tranzitie pana la revenirea fixarii preturilor, ne-am asumat raspunderea sa venim cu legislatia care sa reglementeze situatia consumatorului vulnerabil", a explicat Orban.Totodata, a fost eliminata taxa de 2% pentru companiile din Energie."De asemenea, am desfiintat taxa de 2% care era pusa pentru companiile din Energie si care a generat efecte extrem de negative. Spre exemplu, Autoritatea Nationala pentru Reglemenaterea Energieri, desi stia ca ne asumam raspunderea pentru OUG114, in calculul tarifelor de distributie si transport, a inclus aceasta taxa, consecintele fiind, evident, cresterea costului pentru transport si distributiel, si ca atare, cresterea pretului pentru consumatorul final", a adaugat premierul.Referitor la pilonul II de pensii, Executivul abroga prevederile ce obliga administratorii fondurilor sa-si majoreze capitalul social."In ceea ce priveste pilonul II de pensii, abrogam prevederile care obligau administratorii fondurilor sa-si majoreze capitalul social, prevedere care ar fi facut aproape imposibila continuarea activitatii acestor companii care administreaza fondurile de pensii, pentru ca nu ar fi avut capacitatea sa obtina resursele financiare sa faca aceasta majorare de capital si consecinta ar fi fost retragerea de pe piata, iar fondurile de pensii ar fi ramas fara administrator.Adica, banii fiecaruia din cetatenii care fac parte din populatia activa si care fac parte din pilonul II de pensii, ar fi ramas fara administratori, cu consecinte negative privind plasarea acestor bani in plasamente care sa produca randamente si care sa inmulteasca banii din conturile lor", a argumentat Orban."Evident ca si in domeniul comunicatiilor si cel financiar-bancar am abrogat prevederile care au afectat negativ pietele si companiile", a completat liberalul.Prim-ministrul a prezentat amendamentele adoptate. Executivul a fost de acord cu acordarea sporului de conditii vatamatoare, in continuare."S-au depus o serie de amendamente. Initial, optiunea noastra a fost aceea de a merge pe un spor, un cuantum fix, pentru ca expunerea la conditiile vatamatoare ale angajatilor, este egala, indiferent de salariul incasat al institutiei publice care beneficiaza de spor. Asa ni s-a parut corect. In schimb, datorita faptului ca aceasta lege se adopta in aceeasi procedura de angajare a raspunderii Guvernului, afecteaza bugetul de stat si legea plafoanelor, pe de-o parte.Pe de alta parte, sporul din vechiul sistem cu 15% din salariul brut de baza a facut pate din contractele colective de munca la nivel de ramura si ar insemna daca schimbam modul de acordare a sportului sa acceptam contracte colective semnate la nivel de ramura. Am acceptat amendamentul de a continua acordarea sporului de conditii deosebite, vatamatoare, grele, in forma din 2019, adica 15% din salariul brut al fiecarui angajat al institutiilor publice, evident, cuantumul sporurilor va fi acordat la nivelul cuantumului care a fost acordat la nivelul lunii decembrie 2019", a motivat Ludovic Orban.Un alt amendament se refera la sumele acordate medicilor veterinari."De asemenea, am acceptaa un amendament, stiti ca am prorogat cu un an de zile aplicare prevederilor prin care se acorda medicilor veterinari suma stabilita prin lege. In urma analizelor, a existat un supliment de fonduri, ca atare, am scos din lege amendamentul prin care s-a eliminat articolul care prevedea prorogarea pana la data de 1 ianuarie 2021", a adaugat el.Totodata, Guvernul a acceptat amendamentul USR, anume prorogarea termenelor de intrare in vigoare a prevederilor din codul administrativ privind pensiile speciale pentru primari, viceprimari si alesi locali."De asemenea, am acceptat un amendament formulat de cei de la USR, care are un temei destul de serios, anume prorogarea termenelor de intarre in vigoare a prevederilor din codul administrativ, privind la pensiile speciale pentru primari, viceprimari, alesii locali. Avem aici doua temeiuri: unu, OUG privind Codul administrativ e supusa controlului constitutional care a fost declansat in urma atacarii la CCR de catre avocatul poporului a OUG, in ansamblul ei.Doi, in Camera, se afla un proiect de lege despre care am inteles ca a fost adoptat un raport al comisiei sesizata in fond, in care se desfiinteaza toate formele de pensii speciale, de diferite forme de plata. Ca atare, atat timp cat nu avem farantia ca OUG privind Codul administrativ nu e considerata constitutionala si cat se afla in dezbaterea Camerei un proiect care poate sa abroge articolul privitor la pensii speciale, decizia noastra e de a accepta amendamentul USR si de a aplica prevederile de la 1 ianuarie 2021, adic a proroga intarrea in vigoare a proiectului de lege", a motivat acesta.El a mai spus ca Guvernul a introdus in proiectul de lege interdictia de a cumula salariul obtinut intr-o institutie publica cu pensia care e acordata tot de sistemul public sau de alte forme de pensii.Orban a prezentat un amendament referitor la exceptiile de la aceasta prevedere."Sigur, aici am acceptat amendamente ca sa aratam ca nu suntem lipsiti de realism. Am acceptat un amendament privitor la anumite exceptii pe care o sa le facem, in invatamantul preuniversitar, in special cadrul rural, nu exista cadre didactice, iar in cazul in care am interzice ca acesti profesori pensionari sa nu mai preda copiilor, practic am putea lasa multe clase fara profesori. Deci, am acceptat aceasta exceptie", a completat el.De asemenea, o alta exceptie se refera la asistentii personali ai persoanelor cu dizabisitati."Sunt situatii in care membrii ai familiei cu pensionare pe limita de varsta, se ocupa de mebrii ai familiei, si am putea lasa persoane cu dizabiltati fara asistenti personal", a argumentat acesta."Am acceptat exceptii pentru unele companii, precum CFR Marfa. Exista multi angajati care se ocupa de angajarea traficului care sunt si pensionari, care sunt angajati prin cumul si din cauza salariilor mici nu a existat posibilitatea angajarii decat pentru personal cumulat", a mai spus Orban.Totodata, s-a introdus in lege ca de la 1 ianuarie sa inceteze toate detasarile din mediul privat in mediul public."Legat de interdictia cumulului pensiei cu salariul la stat, am mai facut exceptii la Scoala Superioara de Aviatia Civila si la Academia Romana, unde foarte multi angajati sunt pensionari. E o forma de respect. Dar si acolo, pe o perioada limitata", a conchis Orban.