Daniel Suciu (PSD): 24 de prefecti, numiti ilegal de Guvernul Orban. A fost depusa plangere prealabila

El a afirmat ca cei care au fost inlocuiti din functie au depus o plangere prealabila la Guvern, urmand ca, in cazul unui raspuns nefavorabil, sa se adreseze instantei de contencios-administrativ."Din cei 28 de prefecti care au fost numiti asa, noaptea ca hotii, multi dintre ei, 24, au fost numiti, din punctul nostru de vedere, ilegal. Ca un element de noutate, sa stiti ca cel putin un aviz se dadea acolo, pe loc, de la Guvern, de pe un calculator aflat in sala unde se tine sedinta de guvern. Multi dintre ei nu puteau ocupa aceasta functie, conform legii. (...)S-a facut procedura prealabila catre Guvernul Romaniei, in care le-am atras atentia sa revina asupra acestor numiri, in caz contrar vom ataca in contencios-administrativ - ataca cei care au facut plangerea prealabila, cei interesati - si eu va spun ca exista riscul major ca instanta de judecata sa zica: 'inapoi, baieti, ca nu e prea bine ce ati facut'", a precizat Daniel Suciu.Deputatul PSD a spus ca pe lista celor care au semnat plangerea prealabila nu se afla si fostul prefect de Bistrita-Nasaud, Ovidiu Frent, care a fost inlocuit cu liberalul Stelian Dolha, acesta din urma avand un mandat de deputat care, potrivit unei interpretari a Codului Administrativ, este echivalat cu absolvirea cursului de inalti functionari publici.Schimbarea prefectilor numiti de PSD a fost facuta in urma cu o luna.