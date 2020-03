Dispari in 60 de secunde. Cat va plati Romania pentru mofturile PNL?

Mihai Sandu este ofiter pentru relatii internationale al USR, consilier parlamentar cu o experienta de peste 7 ani in administratia publica centrala si purtator de cuvant al USR Prahova.

Ziare.

com

Un an mai tarziu, scenariul devine realitate si capata valentele unui film science-fiction care arata virusi ce pun stapanire pe omenire. Un an in care Romania a stagnat intr-o criza politica dominata autoritar de interesul personal al oamenilor politici.De la scenariile de lupta impotriva justitiei coordonate de un condamnat penal, Liviu Dragnea, pana la calculele cinice ale lui Klaus Iohannis care s-a jucat cu scenariul alegerilor anticipate pana in ultima clipa,. Si, evident, avertizarile de anul trecut ale OMS au trecut nebagate in seama de Ministerul Sanatatii condus pentru 22 luni de o doamna ministru indragostita de spaga.Martie 2020 putea sa arate altfel in contextul unei clase politice responsabile in integralitatea sa. Insa prezentul ne arata autoritati care sub o masca de seninatate sunt mai ezitante ca oricand si a caror surprindere e intrecuta doar de cinismul politic pe care nu credeam ca il vom vedea chiar si in fata unei pandemii.Sub imperiul unei amenintari care poate rupe de la economie la legaturi sociale, modul in care ne raportam la efecte tine de atitudinea, deciziile si modul de comunicare de catre cei care detin puterea.Diferenta intre sanatate si infectare, intre viata si moarte, tine de cateva secunde care ajung sa cantareasca in nivelul de siguranta si sanatate al cetatenilor! Ce faci, insa, daca***De ani buni, "fake news"-ul este una dintre placerile vinovate ale romanilor, mai ales atunci cand stau in casa. Modul in care au prosperat in epoca recenta non-valorile si mai ales modul in care o pietricica aruncata in social media a ajuns avalansa in repetate randuri a transformat asta in noul sport national. Deja obisnuiti cu fenomenul, zilele acestea surprind Romania jucand cu ceea ce miroase pe alocuri a complicitate din partea autoritatilor.Suntem obisnuiti deja cu "fake news"-ul practicat de PSD si mai ales cu cel raspandit prin tot felul de actori terti. Intr-o perioada de o asemenea agitatie, linia dintre informatii reale si "fake news" este atat de fina incat cei aflati la putere au nevoie de o doza dubla de responsabilitate atunci cand comunica. Din pacate, dincolo de o tergiversare inutila a intregului calendar de criza,in conditiile in care noi nu avem inca nici macar teste suficiente ca sa putem avea o cifra realista a imbolnavirilor.Iar "fake news" nu e un fenomen singular, ci se leaga de o carenta majora de comunicare in regim de criza. Presedintele Iohannis si premierul Orban pare ca au picat deja acest test prin cel putin doua directii comunicationale.Prima este comunicarea in gol, fara masuri exacte, fara lamuririle asteptate de toti si fara, macar, cu genul de discurs care sa linisteasca populatia. Suntem amanati comunicational de fiecare data, iar discursurile publice sunt pline de "s-ar putea", "e posibil" si "revenim cu amanunte". Doar ca timpul, de data aceasta, nu costa doar bani, ci si vieti omenesti!A doua este comunicarea intarziata, in rand cu luarea de decizii.Se stia demult de criza iminenta provocata de COVID19, iar mass-media si social media au ajutat la raspandirea rapida a ingrijorarii in ce priveste vulnerabilitatile si riscurile la care ne supunem. Cu efecte pozitive de aceasta data.Cu toate acestea, masurile nu au fost pregatite, oricat de calm este in continuare presedintele Iohannis. Prin discursul citit de pe foi nu transmite liniste, ci nepasare. Prin faptul ca ne trimite la citit de fiecare data nu face altceva decat sa sporeasca insecuritatea si sentimentul de abandon pe care il avem multi dintre noi si care dubleaza incertitudinea care planeaza asupra tuturor sectoarelor sociale si economice.Iar daca e ceva de neiertat la modul in care s-au miscat lucrurile in Romania este ca***Disparitia subita a lui Florin Citu a transformat deja o parte din varful clasei politice si din staff-ul Parlamentului intr-o vulnerabilitate. Mai ales dupa confirmarea primului caz de parlamentar infectat cu COVID19, a devenit clar ca Parlamentul este o sursa de infectare de prim rang.A venit la rand un simulacru de consultari cu partidele si, din nou, "fake news" de la magnitudinea functiei prezidentiale: Klaus Iohannis a nominalizat premierul deja respins de CCR, spunand senin ca a fost singura propunere, desi Dacian Ciolos si Raed Arafat fusesera inaintati in timpul consultarilor.Apoi, a treia runda de audieri pentru aceleasi propuneri de ministri in putin peste o luna - audieri pe fuga, fara presa, cu aceiasi parlamentari la gramada intr-o sala fara a se mai tine cont de comisii si cu alesii poporului glumind morbid pe live-urile facute exclusiv de USR.Evident, totul s-a facut prin improvizarea unor mecanisme cu ajutorul mediului digital. Insa tocmai ca au fost improvizate, toate aceste mecanisme vor putea fi foarte usor atacate ulterior, dupa ce criza va fi trecut deja. PSD abia asteapta!Nu pot sa nu ma intorc putin in timp la momentele in care guvernul Ciolos incerca masuri pentru digitalizarea administratiei publice, PSD si PNL nu stiau daca sa ridiculizeze sau sa blocheze intai propunerile. Iar dupa alegerile din 2016 stim cu totii ce prioritati au avut guvernele lui Liviu Dragnea.Digitalizarea nu e singura problema de neadaptare normativa si legislativa a Romaniei. Se vorbeste de starea de urgenta de ceva timp. Se stia fara nicio urma de indoiala ca Romania va fi afectata de Coronavirus si ca starea de urgenta era doar o chestiune de timp.Cu toate acestea,Si dupa ce ca legea e neactualizata si ca mofturile personale ale lui Ludovic Orban au costat cateva zile de intarziere, presedintele Iohannis anunta starea de urgenta sambata pentru ziua de luni, dar documentul apare luni spre sfarsitul zilei, iar procesul nici vorba sa fie urgentat in Parlament.***De mult timp deja, epoca in care traim si-a castigat renumele de "secolul vitezei". Dincolo de impactul tehnologiei, al mediului informational si al celorlalte componente ale globalizarii, "secolul vitezei" este caracterizat prin viteza cu care se propaga atat efectele pozitive, cat si cele nocive. Un eveniment dintr-un colt al lumii afecteaza rapid, uneori instantaneu, un alt colt al lumii, crescand exponential la nivel regional sau mondial.Intr-un asemenea scenariu, o pandemie este intr-un fel o consecinta si o explicatie a globalizarii, ceea ce justifica in plus iminenta scenariului in care traim si despre care ni se spunea cat se poate de ferm in urma cu un an.Si tocmai dintr-o astfel de abordare, diferenta intre pozitiv si negativ, intre preventie si reactie, intre pregatire si "mult prea tarziu" poate tine uneori de zile, ore, sau secunde.Sa spunem ca PNL are un fel de ghinion acum, ca este nevoit sa raspunda pentru niste conditii exceptionale pe care alte partide nu le-au avut inainte. Poate fi si noroc, in egala masura, mai ales daca stam sa facem un exercitiu morbid de imaginatie in care sa ne punem problemaInsa faptul ca PNL are acum guvernarea inseamna ca nu mai pot calca stramb, ca nu trebuie sa isi permita niciun moft, nicio secunda de relaxare. Pentru ca de aceasta data vorbim de soarta romanilor la propriu! Si tocmai din acest motiv jocul amanarii, al lamentarii am putea spune, inceput saptamana trecuta de conducerea PNL nu trebuie ignorat.Daca va fi trecut usor cu vederea faptul ca Romania a pierdut o saptamana in lupta cu coronavirusul pentru ca Orban a vrut neaparat premier, pentru ca PNL s-a balbait in scenariul suspiciunilor de infectare si in izolare ministeriala, pentru ca presedintele Iohannis anunta masuri pe care le iau cu multe zile intarziere si nepregatiti, atunci se poate deschide usor calea catre ignoranta si lamentare pe toata perioada pandemiei.Faptul ca se voteaza starea de urgenta abia joi, dupa ce a fost anuntata de Presedinte sambata pentru luni demonstreaza ceva ce nu ne putem permite sa trecem cu vederea.Nu trebuie sa ajungem in situatia in care sa fie prea tarziu sa ne uitam in urma!. Dar eroii au tendinta sa se epuizeze atunci cand sunt lasati singuri. De la autoritati pana la fiecare dintre noi, responsabilitatea, preventia si luciditatea trebuie sa fie cuvantul de ordine....