Dupa scandalul public, Orban renunta la unele dintre ordonantele adoptate tarziu in noapte

El a precizat ca este o tema mult prea delicata, iar "paraciosii care fac rau Romaniei" au inceput sa trimita tot felul de pareri."Domnule Bolos, am luat decizia de a nu publica OUG pe care le-ati inaintat in sedinta de guvern. Tema este mult prea delicata, deja paraciosii care fac rau Romaniei prin blocarea procesului de absorbtie deja au inceput sa trimita tot felul de pareri. Tema este mult prea delicata, este vorba despre fonduri europene, noi nu avem voie sa fragilizam sub nicio forma procedurile pe care le-am gandit si mai ales planul de masuri astfel incat ele sa fie obiectul unor acte normative care sa fie discutabile si contestabile", a declarat Ludovic Orban.Astfel, el i-a cerut ministrului interimar al Fondurilor Europene Marcel Bolos sa inlocuiasca aceste OUG cu proiecte de lege, hotarari de guvern sau ordine de ministru."Din acest motiv, va solicit pe fiecare dintre masuri sa pregatiti solutii de reglementare. Acolo unde este nevoie de lege, pregatiti proiect de lege si inaintam proiectele de lege prin intermediul grupurilor parlamentare.Unde nu este nevoie de proiect de lege, stiu ca lansarea programului de extindere a distributiei de gaze, cel putin pe exercitiul financiar actual, se pot realiza acte normative care sa nu aiba forta unei legi si peste tot unde puteti reglementa prin hotarare de guvern sau ordin de ministru sa procedadti in consecinta", a subliniat Orban.Saptamana trecuta, cu o zi inainte sa fie demis prin motiune de cenzura, Guvernul Orban a avut o sedinta maraton, care a inceput la ora 14:00 si s-a terminat dupa ora 23:00, in care a adoptat nu mai putin de 25 de ordonante de urgenta in mai toate domeniile: electoral, sanatate, educatie, economie, fonduri europene, afaceri interne, justitie, transporturi.