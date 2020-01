Fostul consul de la Milano pierde procesul intentat Guvernului Orban, nemultumit ca l-a demis din functie

Anuntul lui Danca

Obiectul procesului era "suspendare executare act administrativ" a Hotararii de Guvern nr. 810 din 13 noiembrie 2019, potrivit portalului instantelor. Tiberiu Dinu, fost consul general, fost sef al Consulatului General al Romaniei la Milano (Italia), a anuntat, pe 14 noiembrie 2019, ca va da in judecata Guvernul Orban pentru rechemarea sa de la post."Sa ii dau in judecata pentru ca toate motivele care stau la baza rechemarii mele nu sunt adevarate. Este un abuz", a acuzat Dinu.Acesta a precizat ca niciodata nu i s-a reprosat ceva legat de munca sa."Am fost decorat de presedinti. Am avut activitati. Sunt diplomat de cariera. Nu am avut niciun fel de probleme care sa atraga atentia intr-un fel asupra activitatilor mele", a punctat el.Amintim ca Ionel Danca, seful Cancelariei premierului Ludovic Orban si coordonatorul activitatii de comunicare a guvernului PNL, a anuntat in noiembrie ca au fost rechemati, oficial, consulii de la Shanghai si Milano, adica Nelu Barbu si Tiberiu Dinu.Dinu, un fost ofiter de militie care a fost implicat si intr-un scandal cu DIPI, fosta Doi si-un sfert, ce viza obtinerea ilegala de informatii, a mai fost consul la Milano si la Torino.Decizia in privinta lui ar fi fost luata pentru modul in care s-a comportat la alegerile prezidentiale din 2014."In cazul domnului de la Milano, as vrea sa va reamintesc ca aceasta decizie trebuia luata demult intr-o tara normala, de orice guvern care asista la cum un angajat, reprezentant al statului, care e trimis sa apere drepturile si libertatile cetatenilor romani, a chemat carabinierii in al doilea tur la alegerilor prezidentiale din 2014 la Consulatul din Torino si va amintiti de imaginile cu cetateni romani loviti, gazati. Nu mai are ce cauta intr-o functie de reprezentare a statului roman", a spus Danca.