Guvernul a adoptat modificarile la OUG 114, printre care inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari

Printre acestea se numara inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari, incetarea detasarilor din sectorul privat in institutiile de stat si suspendarea aplicarii prevederilor Codului Administrativ pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021. De asemenea, a fost inghetata valoarea punctului de amenda.Danca a declarat, luni, la finalul sedintei de guvern, ca Executivul a fost nevoit sa ia masuri dupa ce PSD a atacat la Curtea Constitutionala angajarea raspunderii pe un proiect de lege care corecta prevederile OUG 114 "Guvernul a trebuit din nou sa ia masuri pentru a repara ceea ce a stricat PSD-ul intre Craciun si Revelion in Parlament. Dupa ce Guvernul si-a angajat raspunderea pentru un proiect de lege pentru corectarea prevederilor nocive ale OUG 114 pentru economie si pentru adoptarea unor masuri necesare in vederea stabilirii echilibrului bugetar pentru anul 2020, PSD, intr-un gest iresponsabil, a atacat la Curtea Constitutionala acest proiect de lege si impiedica intrarea in vigoare unor masuri necesare pentru echilibrarea bugetului si pentru incurajarea economiei", a declarat Danca.El a spus ca Guvernul a adoptat luni o ordonanta de urgenta care sa permita intrarea in vigoare a acestor prevederi."Astfel, guvernul a fost nevoit in prima sedinta de guvern sa adopte o ordonanta de urgenta care sa permita intrarea in vigoare a acestor prevederi pentru care si-a angajat raspunderea in fata Parlamentului. Vorbim despre cumulul salariului cu pensia, care a fost atacat de PSD la Curtea Constitutionala si care din respect pentru instanta de contencios constitutional, in acest moment Guvernul nu a adoptat o masura cu privire la aceasta prevedere, tocmai pentru a astepta punctul de vedere al Curtii Constitutionale, in rest sunt chestiuni necesare, normale care trebuiau adoptate mai ales dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat", a explicat Danca.El a precizat ca este vorba despre inghetarea indemnizatiilor pentru demnitari, dupa majorarea salariului minim cu 7,2% pentru anul 2020, la nivelul lunii decembrie 2019, de suspendarea aplicarii prevederilor din Codul Administrativ privind pensiile speciale pentru alesii locali pana la 1 ianuarie 2021, de nivelul sporurilor pentru angajatii din institutiile publice care a fost stabilit la nivelul cuantumului de luna decembrie 2019 pentru anul 2020.Alte masuri adoptate in OUG de luni sunt eliminarea obligatiei de majorare suplimentara a capitalului pentru administratorii fondurilor de pensii precum si prevederile legate de comisioanele de administrare, eliminarea taxei de 2 la suta pe cifra de afaceri pentru companiile din sectorul energetic, incetarea detasarilor din sectorul privat in institutii de stat, desfiintarea Fondului de Dezvoltare si Investitii la data incetarii derularii contractelor aflate acum in desfasurare, eliminarea taxei pe activele bancare, inghetarea punctului de amenda la nivelul de 145 de lei.