Guvernul a discutat despre situatia de pe Aeroportul Cluj. Orban: Trebuie facuta o ancheta fara mila

"Poate inchideti Aeroportul Cluj, domnule ministru (), dupa ce am vazut astazi la televizor. Deci, e inadmisibil, directorul ala se cearta cu Consiliul Judetean (...), dar eu cred ca trebuie sa luam toate masurile posibile aici, Ministerul de Interne trebuie sa demareze imediat o ancheta.Este inadmisibil ce s-a petrecut acolo, noi trebuie sa folosim toate parghiile pe care le avem sa-l tragem la raspundere pe managerul aeroportului. Nici macar nu a informat Comitetul judetean pentru Situatii de Urgenta si pe prefect privitor la aceste zboruri. Nu a luat nicio masura privitoare la distantarea fizica, privitoare la asigurarea echipamentului de protectie ", a declarat Ludovic Orban, joi, in cadrul sedintei de guvern.Premierul a adaugat ca a discutat personal cu prefectul judetului Cluj sa demareze toate procedurile pentru a-l trage la raspundere pe managerul Aeroportului "Avram Iancu"."Si nu asta ma intereseaza, ma intereseaza ca, in cazul in care mai sunt astfel de curse, ele trebuie sa fie notificate din timp, autoritatile locale, prefecturile unde exista aeroporturi care se afla in subordinea autoritatilor locale trebuie sa fie informate din timp si trebuie sa dispuna conducerii aeroportului si firmelor care asigura transportul romanilor care pleaca la munci sezoniere respectarea tuturor conditiilor din ordonantele militare", a afirmat Orban.Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a calificat drept "inadmisibil" ce s-a intamplat joi pe Aeroportul din Cluj Napoca."Din pacate, s-a ajuns la situatia in care institutiile statului nu s-au implicat, institutiile statului roman, si aici nu ma refer doar la Aeroportul din Cluj, este un lant de nereguli.Este inadmisibil cum firme de recrutare de personal au adus 1.500 de oameni, i-au lasat in parcarea aeroportului, parcare care nu apartine de aeroport, apartine de o firma privata, concesionata la o firma privata de catre Consiliul Judetean Cluj", a spus Lucian Bode.Ministrul a sustinut, in completare, ca din imaginile prezentate de televiziuni "in interiorul aeroportului procesarea celor 1.500 de oameni s-a facut regulamentar, cu pastrarea distantei", insa problema a fost ca 1.500 de persoane s-au aflat anterior in parcarea din vecinatatea aeroportului."Ca sa nu mai repetam o astfel de situatie, am transmis domnului ministru Vela o propunere de modificare, prin urmatoarea ordonanta militara, a articolului 10, astfel incat institutiile statului roman sa aiba controlul pe tot ce inseamna programarea acestor zboruri. Astfel, cei care au comandat, si ma refer la beneficiari, la cei din Germania, s-au adresat direct Eurocontrol, ei au facut planul de zbor, nu au trimis catre Romatsa, catre autoritate.Au respectat regulile din interiorul aeroportului, tot ceea ce s-a intamplat, total in afara regulilor pe care noi le solicitam, astazi si in fiecare zi, sa se respecte, s-a intamplat in parcarea aeroportului. De aceea, odata ce vom modifica articolul 10, cu un control riguros din partea statului roman, aceste imagini nu le vom mai vedea", a spus Bode.Premierul a afirmat ca in urmatoarea ordonanta militara trebuie introduse "obligatii care trebuie sa fie respectate de companiile de recrutare a fortei de munca care asigura contractele si (...) deplasarea muncitorilor romani catre tarile unde au contracte de munca"."Aici trebuie facuta o ancheta fara mila, asta este ideea de baza si trebuie penalizati toti cei care sunt responsabili de dezastru, iar in ceea ce priveste managerul aeroportului este inadmisibil ca el sa nu informeze Prefectura, Consiliul Judetean, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.Era obligat sa informeze, pentru ca era obligatia Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de a dispune respectarea tuturor deciziilor si conditiilor in care trebuie sa se desfasoare... Daca era informat, puteau sa dispuna prezenta jandarmilor acolo, puteau sa impiedice aglomerarile care s-au produs acolo datorita transportului organizat de companiile de recrutare", a spus Orban.Solicitat de premier, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat ca in acest caz la nivelul Serviciului Regional de Politie Transporturi Cluj-Napoca s-a deschis un dosar penal sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, "in cauza fiind vizate persoanele aflate la organizarea acestei deplasari"."Este prematur sa ne exprimam cu privire la vinovatia unora sau altora, ma refer la agentii de recrutare sau alte aspecte care tin de vinovatie, pentru ca agentiile au venit in parcare cu oamenii din cauza organizarii proaste a orarului de zbor. (...)In concluzie, reprezentantii Autoritatii Aeronautice Romatsa si Aeroportul din Cluj au organizat deficitar aceste zboruri, aducand in zona de proximitate a aeroportului viitori pasageri la aceleasi ore, motiv pentru care, in urma analizei anchetei din dosarul penal, vom exprima un punct de vedere oficial si autorizat impreuna cu procurorul de caz", a spus Vela.