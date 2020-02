Guvernul adopta azi OUG pentru organizarea anticipatelor si dubleaza numarul parlamentarilor din diaspora

Ziare.

Proiectul nu se afla pe ordinea de zi, dar a fost introdus pe lista suplimentara la solicitarea ministrului de Interne Marcel Vela. Potrivit acestuia, ordonanta se refera si la dublarea numarului de parlamentari pentru diaspora."Ordonanta se refera la modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate, avand in vedere ca exista un vid legislativ pentru reglementarea alegerilor anticipate in situatia de dizolvare a Parlamentului. Ordonanta prevede si cresterea numarului de parlamentari din diaspora astfel: de la doi la patru senatori si de la patru la opt deputati", a spus ministrul de Interne.De asemenea, OUG prevede si extinderea zilelor de vot la trei zile pentru diaspora."Corelam si alte termene pentru a fi pregatiti pentru orice eventualitate", a subliniat Vela.Inainte de solicitarea lui Marcel Vela, premierul Ludovic Orban a spus ca miercuri se va dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PSD, iar guvernul are datoria de a rezolva problemele urgente, in cazul in care motiunea trece."Maine se dezbate si se voteaza motiunea, asa au anuntat initiatorii. Pana una alta au fugit de la Birourile Permanente, vedem daca anuntul extrem de pompos privitor la motiune si la numarul de voturi va fi real.Noi trebuie sa ne facem datoria si sa rezolvam chestiunile care au caracter de urgenta, punand si riscul de a nu mai emite OUG in perioada urmatoare", a subliniat Orban.Inaintea sedintei de guvern, premierul anuntase ca Executivul lucreaza la o ordonanta de urgenta care stabileste termenele si calendarul desfasurarii procedurilor electorale in cazul alegerilor anticipate."Exista un astfel de proiect. Impreuna cu AEP a existat aceasta discutie si a rezultat necesitatea reglementarii situatiei in care se ajunge la alegeri anticipate. La ora actuala in legislatie nu exista o reglementare precisa cu privire la anticipate.Se stie clar ca exista prevederi constitutionale care stabilesc termenul maxim de organizare al alegerilor anticipate din momentul dizolvarii Parlamentului este de 90 de zile. Ca atare, este necesara o adaptare a legislatiei pentru a avea prevederi concrete in cazul anticipatelor", a explicat Ludovic Orban.Intrebat daca OUG va fi adoptata in sedinta de azi de guvern, primul ministru a spus: "paza buna trece primejdia rea".Ludovic Orban a precizat ca Executivul trebuie sa fie pregatit pentru situatia in care motiunea PSD va trece.Motiunea de cenzura a PSD intitulata "Guvernul Orban/PNL - privatizarea democratiei romanesti" a fost citita luni in Parlament Azi, Birourile Permanente reunite ar fi trebuit sa decida calendarul dezbaterii si votului motiunii, insa sedinta programata pentru ora 12.00 a fost amanata, dupa ce parlamentarii PSD si UDMR nu s-au prezentat "Sedinta Birourilor Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului a fost anulata, urmare a retragerii celor de la UDMR si lipsei celor de la PSD, initiatorii motiunii de cenzura!", a spus liderul deputatilor PNL Florin Roman, precizand ca initiatorii motiunii au fugit din sala.La randul sau, Alina Gorghiu a afirmat ca parlamentarilor PSD le este frica, pentru ca nu au voturile necesare pentru a vota motiunea si ca de aceea au boicotat sedinta de marti.Conform unor surse, sedinta ar fi amanata pana dupa sedinta de Guvern.