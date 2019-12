Guvernul ar putea adopta, astazi, o noua rectificare bugetara

Ziare.

com

Pe ordinea de zi a reuniunii de vineri a Executivului, care a inceput la ora 08:00, se afla un proiect de hotarare prin care vor fi alocate fonduri din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul in curs pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A."Se aproba alocarea sumei de 34 mii lei din bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2019 pentru plata venitului lunar de completare prevazut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2019 pentru aplicarea unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare din cadrul operatorilor economici pentru care s-a aprobat acordarea ajutoarelor de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive in perioada 2019-2024, de care beneficiaza persoanele disponibilizate de la Societatea Nationala de Inchideri Mine Valea Jiului S.A., in conditiile planului de disponibilizare, aprobat potrivit legii", arata proiectul de act normativ.Potrivit planului de disponibilizare au fost afectate 305 persoane, arata nota de fundamentare a proiectului de hotarare privind Mina din Valea Jiului.Guvernul mai are spre aprobare un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto pentru prejudicii produse tertilor prin accidente de vehicule si tramvaie."Asiguratorii RCA isi asuma raspunderea pentru toate contractele RCA, inclusiv pentru cele alocate de catre BAAR conform art. 19 alin. (3), precum si pentru erorile sau omisiunile aparute la emiterea contractelor RCA fie direct, fie prin intermediarii de asigurari sau de asigurari auxiliare, definiti conform Legii nr. 236/2018 privind distributia de asigurari", arata actul normativ afisat pe site-ul Guvernului.De asemenea, o prevedere este abrogata, cea care preciza ca "asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul RCA despre incheierea altor contracte RCA cu alti asiguratori RCA si poate opta pentru mentinerea in vigoare a unei singure polite".Proiectul de act normativ prevede si modificari privind calcularea tarifului de prima de catre asiguratorii RCA."In calculul tarifului de prima, asiguratorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de incarcare, coeficienti de corectie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor de prima, cu respectarea principiilor actuariale general acceptate".In forma in vigoare a legii se arata ca: "In calculul tarifului de prima, asiguratorii RCA pot folosi criterii de risc, indici de incarcare, coeficienti de majorare si/sau corectie ori alte instrumente de ajustare a tarifelor stabilite prin reglementari ale ASF".Executivul mai are spre aprobare un proiect de ordonanta de urgenta privind prorogarea termenului prevazut de art. III din Legea nr.352/2015 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier.Alt proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi este cel care stabileste contingentul de lucratori straini nou admisi pe piata fortei de munca in anul 2020.In plus, Guvernul lungeste vacanta de Sarbatori a bugetarilor cu inca doua zile