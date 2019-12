Guvernul face sedinta luni, pentru a analiza amendamentele depuse pentru Legea bugetului si OUG 114

Ziare.

Potrivit ordinii de zi a sedintei Guvernului care va avea loc luni, premierul Ludovic Orban si ministrii Cabinetului sau urmeaza sa analizeze amendamentele depuse de partidele politice la proiectele de lege pentru care Guvernul a stabilit sa isi asume raspunderea in fata Parlamentului.Astfel, urmeaza sa fie analizate amendamentele depuse pentru proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2020, proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 si proiectul Legii privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.Social-democratii au prezentat amendamentele pe care le vor depune la Legea bugetului pentru anul viitor, printre ele fiind cresterea pensiei minime, pe care PNL vrea sa o inghete, majorarea salariilor in invatamant si asigurarea finantarii spitalelor."PSD va depune amendamente pentru a apara beneficiile obtinute de cetateni in guvernarea social-democrata. Cele mai importante sunt urmatoarele:Cresterea pensiei minime, pe care PNL vrea sa o inghete in 2020.Cresterea salariilor din Invatamant, conform prevederilor legale pe care PNL vrea sa le abroge.Asigurarea pragurilor minime de finantare pentru comunitatile locale, pe care PNL vrea sa le desfiinteze, condamnand jumatate din populatie la subfinantare.Asigurarea finantarii spitalelor, pe care PNL vrea sa o taie cu aproape 40%", a scris PSD pe Facebook. Plenul Camerei Deputatilor si Senatului se va reuni, luni, de la ora 16.00 pentru ca Guvernul sa-si angajeze raspunderea in vederea adoptarii proiectului de buget pentru 2020.Termenul pentru depunerea amendamentelor la comisiile pentru buget din Parlament a fost stabilit pentru ora 10.00. Modificarile depuse vor fi transmise Guvernului la ora 13.00.Premierul Ludovic Orban a anuntat, miercuri, ca Guvernul isi va asuma raspunderea pe Legea bugetului de stat, Legea asigurarilor sociale de stat si pe modificarea OUG 114 . Seful Executivului a subliniat ca o dezbatere in Parlament ar genera intarzierea bugetului.