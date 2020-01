Guvernul isi asuma azi raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi

Ziare.

com

Sedinta Parlamentului in care are loc asumarea raspunderii va incepe la ora 14:00.Premierul Ludovic Orban a anuntat, la inceputul sedintei de guvern din 16 ianuarie, decizia de asumare a raspunderii pentru modificarea legii alegerilor locale, pentru a reveni la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.In sedinta de marti seara, Guvernul a adoptat mai multe amendamente. Principalele vizeaza perioada pentru care este permis votul persoanelor cu viza de flotant - 60 de zile, reducerea numarului de semnaturi pentru depunerea candidaturilor de la 1% la 0,5% din lista electorala din localitatea respectiva, reprezentarea in birourile electorale si acreditarea observatorilor.Dupa asumarea raspunderii, exista un termen de trei zile in care poate fi depusa motiune de cenzura.PSD a anuntat ca, impreuna cu UDMR, va depune motiunea de cenzura, iar liderul Marcel Ciolacu s-a aratat convins ca aceasta va trece, desi, matematic, cele doua formatiuni nu au numarul de voturi necesare."Parerea noastra, chiar daca matematic nu avem numarul de voturi, ca va trece aceasta motiune si dupa ce vom depasi aceasta etapa vom veni si cu propunerile utlerioare", a declarat Ciolacu, spunand ca ar mai fi nevoie de sase sau sapte voturi pentru a trece motiunea.USR, ALDE, Pro Romania si PMP nu sustin motiunea de cenzura pe care PSD anunta ca o va depune.Potrivit articolului 114 din Constitutie, Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, este adoptata.Daca Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.In cazul in care presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.