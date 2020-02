Guvernul nu mai modifica prin OUG modul in care sunt alesi sefii de CJ. Predoiu spune ca e neconstitutional

Ziare.

Proiectul a primit aviz negativ de la Ministerul Justitiei, Catalin Predoiu precizand ca exista o problema din punct de vedere constitutional.Mai exact, spune ministrul, guvernul nu poate face o astfel de modificare, pentru ca CCR a decis in 2012 ca sistemul de vot trebuie pastrat cu un an inainte de alegeri."Solutia politica e corecta, din pacate, din punct de vedere constitutional avem o problema. Acest sistem nou de alegere intr-o maniera indirecta reprezinta o schimbare ceea ce ar intra in contradictie cu decizia CCR 682/2012, care impune pastrarea sistemelor de vot neschimbata cu un an inainte de alegeri", a explicat Predoiu.Ministrul Justitiei a subliniat ca in acest caz solutia este in Parlament, prin deblocarea dezbaterilor parlamentare."Nu exista aceeasi situatie ca in cazul alegerii primarilor, in unul sau doua tururi, pentru ca acolo avem acelasi sistem de vot direct. Aici este o schimbare radicala. Solutia este in Parlament, prin deblocarea dezbaterilor parlamentare, din pacate oprite printr-o decizie a fostei majoritati PSD, la nivelul acelei comisii de elaborare a Codului electoral. E o chestiune in responsabilitatea Parlamentului, nu e in puterea Guvernului acest lucru. Cu tot respectul pentru efortul colegilor, nu se poate", a spus Catalin Predoiu.In replica, premierul Ludovic Orban a spus ca trebuie ca deputatii sa ceara introducerea proiectului pe ordinea de zi."Atunci trebuie sa le transmitem colegilor din Camera Deputatilor sa ceara introducerea pe ordinea de zi a plenului", a spus Orban.Ordonanta de urgenta privind alegerea presedintilor de CJ dintre consilierii judeteni si prin votul acestora, a fost pusa in dezbatere publica in 27 ianuarie. Guvernul a argumentat ca reglementarea in vigoare, privind alegerea in mod direct, reprezinta "manifestarea partizana a intereselor particulare a presedintilor de CJ aflati in functie".Luna trecuta, premierul Ludovic Orban spunea ca Guvernul vrea sa intervina in cazul in care "prin tergiversari procedurale" modificarea legislatiei in privinta alegerii presedintilor de consilii judetene nu va fi adoptata pe cale parlamentara."In privinta alegerii presedintilor de Consilii Judetene, din cauza ca si UDMR sustine aceasta alegere a presedintilor de consilii judetene, exista o sansa foarte mare ca acest proiect de lege sa iasa din defuncta Comisie de cod electoral.Exista o majoritate favorabila sa se poata adopta pe cale parlamentara, dar vom analiza sa vedem clar ce se intampla. Si aici vrem sa intervenim in cazul in care prin tergiversari procedurale poate fi impiedicata adoptarea acestei modificari (...) adica, practic, respingerea Ordonantei 40, cea care a reglementat schimbarea modului de alegere a presedintilor de consilii judetene. Si pozitia noastra este foarte clara, vrem ca presedintii de Consilii Judetene sa fie alesi de consilierii judeteni", a declarat premierul Ludovic Orban.