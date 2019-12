Guvernul recheama consulul general la Toronto, numit pe ultima suta de metri de Dancila

Ziare.

com

Guvernul se va reuni, miercuri, in sedinta, unul dintre proiectele pe ordinea de zi fiind o hotarare care vizeaza rechemarea in tara a consulului general al Romaniei in Canada."Doamna Sabina-Madalina SOMACESCU a fost numita consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Toronto, Canada, prin Hotararea Guvernului nr. 740 din 14 octombrie 2019", se arata in nota de fundamentare a proiectului de HG.Rechemarea se face la propunerea Ministerului Afacerilor Externe."In conformitate cu prevederile art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, ale Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, Ministerul Afacerilor Externe propune rechemarea doamnei Sabina- Madalina Somacescu din calitatea de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Toronto, Canada", se mai arata in documentul citat.Pana la momentul in care Somacescu a fost numita consul la Toronto, ea a ocupat postul de consul general, sef al Consulatului General al Romaniei la Salonic, Grecia.