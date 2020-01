Guvernul si-a asumat raspunderea in Parlament pe alegerea primarilor in doua tururi. PSD depune joi motiune

LIVE TEXT

Cele mai importante dintre ele vizeaza perioada pentru care este permis votul persoanelor cu viza de flotant - 60 de zile, reducerea numarului de semnaturi pentru depunerea candidaturilor de la 1% la 0,5% din lista electorala din localitatea respectiva, reprezentarea in birourile electorale si acreditarea observatorilor.Premierul Ludovic Orban a explicat in fata Parlamentului ca a luat decizia de a schimba Legea electorala "pentru a permite cetatenilor sa isi aleaga primarii printr-un sistem care sa confere legitimitate celor alesi".Potrivit acestuia, mecanismul actual nu confera un drept deplin cetatenilor dintr-o comunitate locala de a alege un primar care, intr-adevar, sa aiba legitimitate.Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca PSD va depune joi motiune de cenzura si spera ca va trece cu toate ca, matematic, nu exista voturile necesare."Maine dimineata vom depune motiunea de cenzura. Opozitia se bucura de fiecare data cand Puterea ii ofera mai multe posibilitati de a depune motiuni de cenzura. Matematic, nu avem voturile necesare, dar nici Guvernul Orban nu a avut majoritate cand a primit votul", a explicat Ciolacu.Ludovic Orban a spus, insa, ca nu intelege de ce PSD va depune motiune de cenzura, tinand cont ca, in 2016, peste 1.500 dintre primarii PSD care au castigat alegerile au castigat cu peste 50% din voturi."Am vazut ca PSD depune motiune de cenzura. Sincer, nu inteleg motivele. Peste 1.500 dintre primarii care au castigat alegerile in 2016 au castigat cu peste 50% din voturi. Poate va e teama ca nu si-au facut treaba cum trebuie, desi ati pompat in primarii PSD resurse din bugetul de stat, toate vacile de muls.Poate ca va e teama ca nu mai sunt in stare sa obtina un mandat. Domnilor, puteti sa bagati 10 motiuni, nu ne schimbati punctul de vedere. Romanii isi doresc sa isi aleaga primari care sa fie legitimi", a precizat Orban.- Guvernul pe care il conduc a luat decizia de a-si angaja raspunderea pentru modificarea legii alegerilor locale, sa permitem cetatenilor sa isi aleaga primarii prin majoritate de 50% plus 1 dintre alegatori.- In 1992 se stabilea alegerea primarilor cu 50% plus unu din voturi. In 2012, s-a schimbat sistemul, introducandu-se sistemul prin majoritate relativa. Acest mecanism este dupa parerea mea un mecanism ce nu confera un drept deplin cetatenilor de a alege un primar cu legitimitate.- Sunt situatii in care chiar daca numarul cetatenilor care sunt nemultumiti de un primar depaseste 50% nu au putut sa schimbe primarul.- Am vazut ca PSD depune motiune de cenzura. Sincer, nu inteleg motivele. Peste 1.500 dintre primarii care au castigat alegerile in 2016 au castigat cu peste 50% din voturi. Poate va e teama ca nu si-au facut treaba cum trebuie, desi ati pompat in primarii PSD resurse din bugetul de stat, toate vacile de muls. Poate ca va e teama ca nu mai sunt in stare sa obtina un mandat.- Domnilor, puteti sa bagati 10 motiuni, nu ne schimbati punctul de vedere. Romanii isi doresc sa isi aleaga primari care sa fie legitimi.- Fata de proiectul pe care l-am transmis am aprobat 4 amendamente.- Inchei prin a va spune un lucru serios: Credeti-ma ca respectarea unor principii fundamentale pentru democratie, asa cum e alegerea primarilor in doua tururi, arata respectul fata de democratie. Forma suprema prin care ne aratam acest respect este ca punem pe masa mandatul Guvernului, pentru ca Romania trebuie sa asigure o democratie autentica.- Si pe un tur, si pe doua tururi, tot o sa va batem, pentru ca romanii s-au saturat de minciuna PSD, demagogie si de bataie de joc.****************************Articolul 114 din Constitutie arata ca Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege. Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, este adoptata.Daca Guvernul nu a fost demis, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Executiv.In cazul in care presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate, dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.